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Футболист «Байера» отказался от зарплаты

Полузащитник леверкузенского «Байера» Хакан Чалханоглу решил отказаться от зарплаты на время дисквалификации, наложенной на него Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщает официальный сайт немецкой команды.



«Байер» не имеет ничего общего с теми событиями. Клуб серьезно пострадает как в игровом плане, так и в финансовом, поэтому я не хочу вредить ему еще сильнее и отказываюсь от зарплаты на весь срок дисквалификации», — заявил Чалханоглу.



Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 февраля отклонил апелляцию Чалханоглу и оставил в силе четырехмесячную дисквалификацию, наложенную на него в январе 2016-го за разрыв контракта с турецким «Трабзонспором» без уважительной причины в 2011 году. Из-за наказания 22-летний турок пропустит остаток сезона.

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