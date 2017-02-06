Господдержка малого бизнеса сократилась на 19%

В правительстве Свердловской области заявили, что в 2017 году на государственную поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) из регионального и федерального бюджета будет выделено 470,8 млн руб. Это на 19% меньше уровня 2016 года (580 млн руб.). В этом году свердловские власти решили отказаться от субсидий и грантов для МСБ и сконцентрироваться на возвратных инструментах господдержки: льготных инвестиционных кредитах и микрозаймах. По словам экспертов, сокращение объемов государственной поддержки малых предприятий Свердловской области может ухудшить и без того сложное финансовое положение этого сектора экономики.Президент Свердловского областного фонда развития предпринимательства Владимир Лобок считает, что в условиях кризиса у государства просто недостаточно средств для поддержки малого и среднего бизнеса.«Стагнация в сфере малого и среднего бизнеса продолжается. Объем налоговых поступлений снижается. Полтора-два года назад в «серые» схемы стал уходить даже средний бизнес. У предприятий этого сектора чрезвычайно высокая налоговая нагрузка. Из 1 рубля заработной платы приходится 45 копеек отдавать государству. У нас нет дешевых кредитов. Если бы мы могли брать займы под 12%, то было бы намного легче. Также наблюдается достаточно сложная ситуация в производственном секторе. Без импортных составляющих обойтись практически невозможно. У нас десятилетиями собственное производство переориентировалось на иностранные компоненты. Все это приводит к снижению объема отчисляемых в бюджеты всех уровней налогов. В этой ситуации у государства просто не хватает денег на реализацию всех программ поддержки малого и среднего бизнеса», — полагает Владимир Лобок.Интересно, что «под нож» попали невозвратные программы господдержки. Как заявили в пресс-службе правительства Свердловской области, переход от субсидий к займам и доступным кредитам — это федеральный тренд, который уже на протяжении нескольких лет поддерживается на региональном уровне. В 2017 году по инициативе Минэкономразвития РФ регионам выделяются деньги только на возвратные программы. Цель — повышение эффективности системы государственной поддержки малых предприятий.Эксперты считают, что возвратные инструменты господдержки малого и среднего бизнеса являются более эффективными, чем невозвратные.«Займы и кредиты готовы брать только действующие предприятия, которые ответственно подходят к предоставляемым ресурсам. Кроме этого, такие виды поддержки позволяют помочь большему количеству компаний — постоянные возвраты обеспечивают пополняемость фонда и доступность ресурсов на протяжении всего года. И еще одно преимущество возвратных инструментов — это сокращение расходов из бюджета на содержание инфраструктуры поддержки: благодаря получаемым доходам, фонд может сам себя обеспечивать», — сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.Владимир Лобок также уверен, что предоставление кредитов и займов — самый продуктивный инструмент поддержки малого и среднего бизнеса на Среднем Урале.«Возвратный механизм — это быстрее, эффективнее, динамичнее. Гранты обычно не играют никакой роли для предпринимателей. Нередко деньги, которые на них выделяют, выбрасываются на ветер. Здесь существует ряд административных барьеров. Мне рассказывали, что для того, чтобы субъект МСБ получил решение о выделении гранта (условно говоря, в 300 тыс. руб.), ему надо потратить 120 тыс. руб. денег на оформление различных бумаг, документов, различные согласования. Многие предприниматели задают логичный вопрос: «Зачем мне все это нужно? Я бы лучше эти средства потратил на развитие своего бизнеса». Тем более для получения грантов необходимо ждать несколько месяцев», — заявил Владимир Лобок.Несмотря на это, заметное сокращение финансирования программ господдержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области в 2017 году вызывает большие вопросы. В условиях экономического кризиса малые предприятия особенно остро нуждаются в получении государственных субсидий и грантов. Понятно, что большинство свердловских предприятий не могут грамотно воспользоваться этими финансовыми инструментами. Однако сужение числа инструментов господдержки может стать еще одним негативным фактором для развития малого бизнеса в регионе. Некоторые предприятия из-за дефицита оборотных средств могут принять решение закрыться или уйти в «тень».