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В Волгограде белые тигры набросились на дрессировщика

В Волгограде белые тигры покусали 25-летнего дрессировщика. Мужчина был доставлен в больницу с ранами шеи и спины. Об этом сообщает РИА Новости в региональном главке МВД.



Инцидент произошел в понедельник, 30 января.



«Предварительно, в этот день в цирке был так называемый выходной. То есть перед выступлением их [хищников] не кормят, с ними не общаются. Не предполагалось, что он [пострадавший] в этот день должен заниматься с тиграми. Почему он решил зайти в клетку, спросим у него», — отметил собеседник агентства. По факту произошедшего проводится проверка.



Как рассказал источник издания V1.ru, во время нападения хищников молодой человек был пьян. Пострадавший смог самостоятельно выбраться из вольера и позвать на помощь. Он был прооперирован, в настоящее время угрозы для его жизни нет.

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