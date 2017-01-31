Дайджест
В Волгограде белые тигры набросились на дрессировщика
31 январь 2017 (17:03)
В Волгограде белые тигры покусали 25-летнего дрессировщика. Мужчина был доставлен в больницу с ранами шеи и спины. Об этом сообщает РИА Новости в региональном главке МВД.
Инцидент произошел в понедельник, 30 января.
«Предварительно, в этот день в цирке был так называемый выходной. То есть перед выступлением их [хищников] не кормят, с ними не общаются. Не предполагалось, что он [пострадавший] в этот день должен заниматься с тиграми. Почему он решил зайти в клетку, спросим у него», — отметил собеседник агентства. По факту произошедшего проводится проверка.
Как рассказал источник издания V1.ru, во время нападения хищников молодой человек был пьян. Пострадавший смог самостоятельно выбраться из вольера и позвать на помощь. Он был прооперирован, в настоящее время угрозы для его жизни нет.
Инцидент произошел в понедельник, 30 января.
«Предварительно, в этот день в цирке был так называемый выходной. То есть перед выступлением их [хищников] не кормят, с ними не общаются. Не предполагалось, что он [пострадавший] в этот день должен заниматься с тиграми. Почему он решил зайти в клетку, спросим у него», — отметил собеседник агентства. По факту произошедшего проводится проверка.
Как рассказал источник издания V1.ru, во время нападения хищников молодой человек был пьян. Пострадавший смог самостоятельно выбраться из вольера и позвать на помощь. Он был прооперирован, в настоящее время угрозы для его жизни нет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Хабаровском крае медведь убил мужчину
- Тигр растерзал дрессировщика прямо на сцене во время представления
- Пришедшая на липосакцию женщина умерла на столе врача
- В Крыму крокодил откусил у 3-летнего ребенка палец
- В столице пассажир-безбилетник избил водителя маршрутки
Loading...