Дайджест
Китаянка пыталась вывезти из России золотые слитки
31 январь 2017 (17:02)
В отношении гражданки Китая, которая пыталась вывезти из России золотые слитки общей стоимостью свыше 2,2 млн руб., возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что китаянку задержали на международном пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ. По данным пресс-службы Благовещенской таможни, гражданка КНР примотала золотые слитки скотчем к ноге.
Всего таможенники обнаружили шесть слитков. При этом в таможенной декларации они заявлены не были.
Отмечается, что китаянку задержали на международном пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ. По данным пресс-службы Благовещенской таможни, гражданка КНР примотала золотые слитки скотчем к ноге.
Всего таможенники обнаружили шесть слитков. При этом в таможенной декларации они заявлены не были.
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