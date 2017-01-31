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В США грузовик въехал в толпу людей

31 январь 2017 (17:02)

В штате Кентукки грузовик въехал в толпу людей, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, водитель транспортного средства был сильно пьян. Экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови 37-летнего Чада Эрдлея превысила разрешенную норму в пять раз.

По словам полицейских, виновник ДТП был настолько нетрезв, что после ареста несколько раз заснул в патрульной машине.

Отмечается, что Эрдлей въехал в толпу посетителей ночных клубов La Movida и O'Dolly, которые вышли перекусить на улицу к фургону-кафе.

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