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Свердловские потребители задолжали компании «ЭнергосбыТ Плюс» более 14,3 млрд рублей
30 январь 2017 (11:04)
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. Дебиторская задолженность потребителей Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» превысила 14,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, на начало 2017 года общий объем задолженности за тепловую энергию превысил 7,5 млрд руб. (увеличившись за год на 700 млн), за электрическую — 6,8 млрд руб.
«Энергетики вынуждены отстаивать свои интересы и интересы добросовестных потребителей всеми законными методами. Так, в 2016 году в Арбитражный суд Свердловской области подано 1 тыс. 111 исковых заявлений на общую сумму 4,908 млрд руб., удовлетворено 583 иска на 1,771 млрд руб. Уголовные дела в отношении злостных неплательщиков возбуждаются и по линии правоохранительных органов», — пояснили в пресс-службе.
Так, на начало 2017 года общий объем задолженности за тепловую энергию превысил 7,5 млрд руб. (увеличившись за год на 700 млн), за электрическую — 6,8 млрд руб.
«Энергетики вынуждены отстаивать свои интересы и интересы добросовестных потребителей всеми законными методами. Так, в 2016 году в Арбитражный суд Свердловской области подано 1 тыс. 111 исковых заявлений на общую сумму 4,908 млрд руб., удовлетворено 583 иска на 1,771 млрд руб. Уголовные дела в отношении злостных неплательщиков возбуждаются и по линии правоохранительных органов», — пояснили в пресс-службе.
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