Екатеринбург стал больше пить и меньше есть

Показатели развития потребительского рынка Екатеринбурга в 2016 году, по мнению экспертов, в основном сохраняют положительную динамику, однако свидетельствуют о том, что рынок достиг насыщения. В условиях кризиса увеличение розничного товарооборота остается незначительным, поскольку покупательная способность населения продолжает снижаться. Не наблюдается и массового открытия новых магазинов: предпринимательская активность в условиях экономического кризиса остается весьма сдержанной.По данным администрации Екатеринбурга, сегодня на территории города действуют 57 предприятий пищевой промышленности, что лишь на три компании больше уровня 2015 года. Число организаций, осуществляющих деятельность в области легкой промышленности, за 2016 год увеличилось на одну и составило 48 компаний.«К сожалению, в этом году мы потеряли Екатеринбургский виншампанкомбинат. Но зато открылись несколько малых предприятий», — отметил на пресс-конференции заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.В сфере розничной торговли в уральской столице действуют сегодня более 4,5 тыс. организаций, что на 227 больше, чем в 2015 году. Рост розничного товарооборота по предварительным итогам года достиг 56 млрд руб.Что касается торговых сетей, за 12 месяцев 2016 года их количество в городе увеличилось на 84 и достигло 808. На сегодняшний день они объединяют более 2 тыс. объектов. Аналитики поясняют, что самый большой численный прирост дают магазины, реализующие алкоголь.Следует отметить, что больше всего в Екатеринбурге за год открылось магазинов федеральных сетей, среди них «Лента», «Райт», «Светофор», новые объекты «Пятерочки». Но некоторые «федералы» и ушли из Екатеринбурга: примером может быть «Центробувь».При этом местные сети сократили число магазинов, некоторые в связи с этим изменили свой статус, оставив по одной торговой точке: в частности, «Зимушка» и «Иралекс».По словам экспертов, снизился за год и средний чек, а также объемы покупок, которые позволяли себе делать екатеринбуржцы в магазинах города.«Нужно отметить, что средний чек при посещении магазинов, в том числе продуктовых, в 2016 году снизился. Но это общая тенденция, объясняющаяся невысокой покупательной способностью горожан. Люди выбирают товары по цене, и более дорогие на полках магазинов заменяются на дешевые, хотя ассортимент сохраняется. По объему жители уральской столицы стали также покупать меньше продукции: они делают свой выбор более обдуманно», — пояснила глава комитета по товарному рынку Елена Чернышева.В сфере общественного питания сохраняется тенденция к увеличению числа компаний. Однако их оборот в 2016 снизился на 5% к уровню предыдущего периода.«Прирост составил 49 объектов. Сейчас в городе работают 163 ресторана, 219 баров, 430 кафе, 181 закусочная. При этом мы наблюдаем, что закрываются кафе, а открываются предприятия быстрого обслуживания», — отметила Елена Чернышева.Что касается компаний сферы услуг, в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года их число в уральской столице увеличивается: рост к уровню прошлого года достиг 170 предприятий. Больше всего открывалось парикмахерских и мастерских по ремонту сложной бытовой техники. Также было открыто три новых отеля. Однако коэффициент загрузки номерного фонда в 2016 году составил 56%, снизившись к уровню предыдущего периода на 4%.Эксперты отмечают, что главной задачей средств размещения в 2016 году было прохождение классификации, обязательной для всех городов, где пройдут матчи ЧМ-2018. На сегодняшний день с ней справились 82% гостиниц.«В основном не прошли классификацию хостелы, которые до последнего момента не знали, продолжат ли они вообще работу на рынке, и открывшиеся вновь или после ремонта отели. В большинстве случаев тормозят процесс собственники, которые не хотят тратить лишние деньги и надеются, что наказание их минует», — отмечает руководитель Уральского центра экспертизы услу Нина Мартинсон.Что касается прогнозов на 2017 год, по словам экспертов, на потребительском рынке Екатеринбурга сохранится прошлогодняя динамика. Для того, чтобы показатели начали существенно расти, необходимо преодоление негативных макроэкономических тенденций, которое повлечет за собой рост благосостояния горожан.