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По факту массовой хакерской атаки на финсектор РФ осенью 2016 года возбуждено уголовное дело

27 январь 2017 (17:33)

УрБК, Москва, 27.01.2017. Уголовное дело возбуждено по факту массовой хакерской атаки на объекты финансового сектора в РФ осенью 2016 года. Об этом, выступая в пятницу в Госдуме, заявил статс-секретарь — заместитель директора ФСБ Дмитрий Шальков, передает «Прайм».

Он напомнил, что с 8 по 14 ноября 2016 года была совершена массированная атака на финансовый сектор России. Объектами злоумышленников стали Сбербанк, Росбанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Московская биржа и другие.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие», — сказал Д. Шальков.

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