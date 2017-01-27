Дайджест
Россия разработала конституцию для Сирии
27 январь 2017 (13:01)
Российский проект новой конституции Сирии гарантирует ряд свобод — мысли, слова, совести и вероисповедания, в том числе защиту храмов. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на документ, полученный от источника в сирийской оппозиции.
Также в проекте основного закона прописан запрет пропаганды или агитации, возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганды социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Проект предполагает идеологическое многообразие и уважение всех религий и религиозных организаций. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, государство обязуется обеспечивать безопасность, а также соблюдение прав и свобод национальных и религиозных меньшинств.
Также в проекте основного закона прописан запрет пропаганды или агитации, возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганды социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Проект предполагает идеологическое многообразие и уважение всех религий и религиозных организаций. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, государство обязуется обеспечивать безопасность, а также соблюдение прав и свобод национальных и религиозных меньшинств.
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