Дайджест
В Германии арестовали неонацистов
27 январь 2017 (13:00)
Немецкие власти арестовали второго участника группы неонацистов. Об этом сообщает Spiegel Online.
Задержания и обыски были проведены 25 января в шести федеральных землях — Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц и Саксония-Анхальт.
В ходе рейдов полицейские изъяли у подозреваемых большое количество оружия и взрывчатки.
Задержания и обыски были проведены 25 января в шести федеральных землях — Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц и Саксония-Анхальт.
В ходе рейдов полицейские изъяли у подозреваемых большое количество оружия и взрывчатки.
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