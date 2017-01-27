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В Германии арестовали неонацистов

Немецкие власти арестовали второго участника группы неонацистов. Об этом сообщает Spiegel Online.



Задержания и обыски были проведены 25 января в шести федеральных землях — Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц и Саксония-Анхальт.



В ходе рейдов полицейские изъяли у подозреваемых большое количество оружия и взрывчатки.

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