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На 68-м году жизни скончался посол России в Индии

26 январь 2017 (16:40)

В Нью-Дели на 68-м году жизни скончался посол России в Индии Александр Кадакин. Об этом агентству РИА Новости сообщили в российской дипмиссии.

«На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Вся дипломатическая карьера Александра Кадакина с 1971 года была тесно связана с развитием российско-индийских отношений», — рассказали в посольстве.

Вся дипломатическая работа и вся жизнь Александра Кадакина были связаны с Индией. Время его работы на индийском направлении оказалось очень тяжелым, потому что после распада Советского Союза отношения между Москвой и Нью-Дели находились в кризисе. Кадакин, наряду с другими специалистами-индологами, активно работал над тем, что страны достигли такого уровня стратегического партнерства, на котором они находятся в настоящее время.

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