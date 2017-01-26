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Хакеры атаковали компьютерную сеть шведских военных

Компьютерная сеть вооруженных сил Швеции подверглась кибератаке. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.



Инцидент произошел в ходе подготовки к маневрам Aurora 17, назначенным на сентябрь 2017 года. Эти учения, в которых будет задействован весь состав вооруженных сил Швеции, а также военнослужащие Дании, США, Эстонии, Финляндии, Франции, Норвегии и Германии, станут самыми масштабными за последние 20 лет.



Официальный представитель вооруженных сил страны Филип Саймон подтвердил, что атака сказалась на работе системы Charon («Харон»), которая до сих пор не функционирует. В то же время он отказался раскрыть детали случившегося и не назвал тех, кто может стоять за кибервзломом.

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