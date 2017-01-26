Новости дня

Головное предприятие НПК «Уралвагонзавод» издало книги для детей и подростков

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Головное предприятие ПАО «НПК «Уралвагонзавод» выпустило книги для дошколят и подростков. «Приключения маленького танка» и «Танки Уралвагонзавода» вышли в свет вслед за книгой «Легенды Уралвагонзавода», которая в сентябре 2016 года появилась во всех библиотеках школ Дзержинского района Нижнего Тагила.



Как сообщает пресс-служба корпорации, инициатором и руководителем проекта стал исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин.



Автором «Приключений маленького танка», как и первого издания «Легенды Уралвагонзавода», стала известная детская писательница Светлана Лаврова, которая смогла в доступной и увлекательной форме рассказать дошколятам о грозных боевых машинах. Открывая книгу, дети и родители попадают в Бронетанковый музей «Уралвагонзавода» вместе с мальчиком Данилом и его маленьким игрушечным танком.



«Танчик случайно остается на ночь в ангаре и знакомится с легендарными «дедушками» Т-34-76 и Т-34-85, а также с более современными машинами Т-54, Т-72, БРЭМом и Т-90. Танки рассказывают о себе, своей истории и приключениях. Огромный Т-90 поведал малышу о своих путешествиях по Индии, как он побывал в жаркой пустыне Тар и непроходимых джунглях. Замечательные теплые иллюстрации Ольги Лаврухиной разворачивают сюжет для ребенка в целую историю со множеством интересных и забавных деталей, которые притягивают внимание, вовлекают в чтение и обсуждение сказки», — сказано в сообщении.



Кроме того, в книге есть интерактивные страницы с ребусами, раскрасками и лабиринтами, где маленькие читатели смогут почувствовать себя частью этих приключений.



Для детей среднего школьного возраста создана книга «Танки Уралвагонзавода». Ее автором выступил инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Дмитрий Колмаков. Книга знакомит подростков с удивительным миром танков, созданных в Нижнем Тагиле. Речь идет о машинах, которые в разное время сошли с конвейера машиностроительного гиганта и оказали влияние на мировое танкостроение — от Т-34-85 до бронетехники последнего поколения на платформе «Армата».



«Описание каждой боевой машины сопровождается уникальными материалами и иллюстрациями из архива Выставочного комплекса и пресс-службы «Уралвагонзавода», интересными фактами, техническими характеристиками каждого изделия. На страницах книги рассказано о внутреннем устройстве боевых машин, численности экипажа, броневой и дополнительной защите, вооружении и боекомплекте», — отмечает пресс-служба.



На «Уралвагонзаводе» считают, что данный проект не только познакомит детей разного возраста с историей уникального российского машиностроительного предприятия и его разработками, но и позволит привить чувство патриотизма и гордости за страну, зародить интерес к инженерной деятельности.



Стоит отметить, что самая первая книга для детей и о детях «Уралвагонзавода» — «Кем быть?» — вышла в свет в 1948 году. Ее автор известный советский писатель Евгений Пермяк рассказал о подростках, работавших на предприятии в годы Великой Отечественной войны.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: