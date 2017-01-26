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В Екатеринбурге ограбили еще один салон связи «Евросеть»

26 январь 2017 (11:32)

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. В Екатеринбурге двое грабителей с монтировкой напали на салон связи «Евросеть» на Баумана, 56.

«25 января около 21.10 в дежурную часть отдела полиции № 14 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение о разбойном нападении в отношении руководителя офиса 1983 года рождения на ул. Баумана, 56», — сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

На место происшествия выезжали две следственно-оперативные группы. В ходе проверки было установлено, что двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на пистолет, монтировкой разбили витрины и похитили более десяти сотовых телефонов.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых устанавливаются очевидцы, личность и местонахождение злоумышленников.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, это уже второй салон связи «Евросеть», который ограбили в этом месяце. Ранее неизвестный под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладел денежными средствами и несколькими сотовыми телефонами. Инцидент произошел в торговой точке на ул. Малышева.

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