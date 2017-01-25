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«МегаФон» будет обслуживать правительство Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Правительство Свердловской области перевело мобильные номера в сеть «МегаФон». Оператор объявил о победе в тендере на предоставление услуг связи региональному аппарату госслужащих.



«По итогам электронного аукциона «МегаФон» стал единственным оператором, который будет обеспечивать сотрудников правительства качественной связью и скоростным интернетом для решения рабочих вопросов, в том числе в командировках. Все члены правительства сохранили прежние мобильные номера — согласно условиям контракта, с 1 января 110 сотрудников портировались в сеть «МегаФон» в рамках услуги переносимости мобильных номеров (MNP)», — сообщает пресс-служба компании.



Общая сумма контракта, заключенного на полгода, составила 931 тыс. 065 руб. По его условиям, связисты гарантируют качественную связь в сетях 2G/3G/4G(LTE) и передачу данных на скоростях 4G. Специалисты «МегаФона» также обеспечат государственному клиенту защиту от несанкционированного подключения и определитель (антиопределитель) вызова.



«Для государственных клиентов особенно значимо качество телеком-сервисов, география покрытия сети и ценовая политика оператора для оптимизации затрат. Надежная связь, оперативное обслуживание и наиболее выгодная стоимость услуг позволили нам одержать победу в конкурсе среди операторов и вновь продолжить сотрудничество с правительством в 2017 году», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.

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