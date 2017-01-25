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Суд арестовал земли Александра Новикова под коттеджным недостроем «Бухта Квинс»

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение об аресте земельного участка под недостроенным коттеджным поселком «Бухта Квинс», принадлежащего художественному руководителю Театра эстрады, шансонье Александру Новикову. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе Свердловского облсуда.



Ходатайство о принятии указанной обеспечительной меры было заявлено главным следственным управлением ГУ МВД РФ по Свердловской области.



Напомним, 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». В конце декабря 2016 года следствие предъявило экс-заместителю экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову и худруку Театра эстрады Александру Новикову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Решением Верх-Исетского районного суда экс-замминистра экономики был заключен под стражу, а худрук Театра эстрады отправлен под домашний арест. Однако впоследствии указанные меры пресечения были изменены.

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