VIP-Интервью
Виктор Киселев: Основные постулаты Академического района — безопасность, комфортность и энергоэффективность
20 январь 2017 (14:33)
На вопросы журналистов ответил Виктор Киселев, генеральный директор «РСГ-Академическое».
— Виктор Николаевич, ранее, на «Иннопроме-2015», компания «РСГ-Академическое» представила проект будущего медицинского кластера. Его поддержали профильный федеральный министр и вице-премьер. В кластер кроме НИИ Охраны материнства и младенчества должны были войти новые здания Уральского государственного медицинского университета, Института травматологии и ортопедии, корпуса других медицинских учреждений. Что в целом с проектом?
— Работа продолжается. Работаем над созданием медкластера и документально, и концептуально. Ученый совет Уральского государственного медицинского университета и вообще медицинское сообщество разработанную концепцию поддержали. Она будет рассматриваться свердловским Минздравом, затем на уровне Российской Федерации.
Про Институт травматологии определенно говорить пока рано. Уже существует мощная база по травматологии в клинике, созданной в Нижнем Тагиле Владиславом Валентиновичем Тетюхиным, в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре. Его проект — благотворительный, направленный на лечение людей, его центр участвует в реализации программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи гражданам РФ. Не хочется создавать ситуацию конкурирования. Поэтому в части, касающейся НИИ травматологии и ортопедии, это не вопрос АО «РСГ-Академическое», а вопрос медицинского сообщества, как оно решит.
По НИИ ОММ, УрГМУ, университетской поликлинике и больнице — здесь перспективы более определенные. В наступающем 2017 году здесь появится первый объект кластера — подстанция скорой медицинской помощи.
— Академический в числе других проектов Группы компаний «КОРТРОС» в этом году был представлен на «Иннопроме» и Петербургском международном экономическом форуме. С чем новым и на каких федеральных площадках выйдете в 2017 году?
— Мы показываем не только строительному сообществу, но и всей стране, что возможно не только осуществлять точечную застройку, но и поднимать с нуля подобные крупнейшие проекты в тесном сотрудничестве с властями различных уровней. Получается новый тип жилья, подобного которому в Екатеринбурге, да и во всей России нет. Это наша главная задача. Наши основные постулаты — безопасность, комфортность и энергоэффективность.
Что касается энергоэффективности, мы представляли наш проект на V Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016, который прошел в конце ноября в Москве. Наш стенд посетили министр энергетики России Александр Новак и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.
В марте-апреле 2017 года мы планируем провести на своей базе выездное заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству. Намерены представить наш район и поделиться нашим опытом. Нам всегда есть что показать. На X Международном инвестфоруме PROESTATE «Академический» был признан лучшим проектом десятилетия в номинации «Комплексное освоение территории» (КОТ). Заявки на конкурс подали 15 крупнейших российских девелоперов, лучшими признали нас. Многие приезжали к нам, смотрели. Но перенять опыт пока не решаются. Во-первых, в законодательстве нет такого понятия, как территория комплексного освоения. «Академический» опередил время лет на десять. Только сейчас в России начинается какое-то движение вокруг КОТов — а мы начинали в 2007 году.
Теперь по безопасности. Летом в Екатеринбурге прошло совещание, которое провел первый замминистра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой. Здесь собрались руководители полицейских главков со всей страны — всего более 100 генералов и офицеров. Все руководители из числа замначальников полиции по охране общественного порядка побывали в нашем районе, познакомились с организацией охраны безопасности. Все были удивлены, поражены, ни у кого в стране подобного комплексного решения нет. Есть элементы, но цельного решения нет.
Это, подчеркну, наша разработка. Мы нигде не учились и не брали за основу иностранный опыт. Программное обеспечение тоже наше. Просто повесить камеры — не велик труд, посадить вахтера у телевизора — это не создать систему безопасности. Она должна быть многоуровневой и обязательно с участием горожан. Население — основной инициатор безопасности. В первую очередь именно поэтому и работает эффективно система, где на двух операторов выведено 2,5 тысячи видеокамер наблюдения и в постоянном режиме дежурят две группы быстрого реагирования. Все жители должны быть заинтересованы в безопасности в своих домах. И наши жильцы в этом заинтересованы и мотивированы. Поэтому все работает.
— Академический считается флагманским проектом ГК «КОРТРОС». Всего ГК реализует заметные проекты в шести регионах РФ. Что перенимаете у них, а они у вас?
— Подход к стройке в Группе компаний «КОРТРОС» единый. Проекты разные. Провести все их через одну линию не получится. В рамках ГК мы рассматриваем и обсуждаем сильные и слабые стороны разных проектов, смотрим, что можем взять у наших партнеров. Это движение обоюдное.
— 2017 год объявлен в РФ годом экологии. В Академическом накануне Нового года впервые в Екатеринбурге прошла акция «ЭкоЕлки», а в мае прошла экопрогулка. Какие еще акции такого рода проведете?
— Планы в этой части на 2017 еще сверстываются. Одно определено — эти акции будут сохраняться и развиваться. Традиционно поддерживаем в чистоте лесопарковые зоны по договору с Всероссийским обществом охраны природы, которое мы финансируем. Они проводят массу экологических мероприятий. И, самое главное, они чистят лес. К сожалению, горожане в общей своей массе так и не научились убирать за собой после выходов на природу и пикников.
— В ноябре Академический возглавил федеральный рейтинг проектов жилищного строительства по версии «Коммерсантъ-недвижимости». В сентябре стал четвертым по масштабу инвестпроектом в России (рейтинг INFOLine). Тогда же стал победителем федерального конкурса на X Международном инвестиционном форуме по недвижимости PRO-ESTATE. Какие преференции это дает? Как проект вообще рейтингуется в мире? Что в Академическом впервые и в единственном числе?
— В международном масштабе — это прежде всего узнаваемость бренда «Академический». Это крупнейший проект комплексного освоения территории не только в России, но и в Европе. Говорю так уверенно потому, что в Европе подобных точно нет. Не говорю «во всем мире», потому что не знаю, что происходит в Америке и Азии, просто не мониторили эти континенты.
Наша уникальность прежде всего в том, что мы применяем при строительстве только российские стройматериалы и механизмы. Даже все, что имеет в построенных нами домах известные западные лейблы, производится в России. За одним только исключением — лифтовые лебедки в домах импортные, поскольку OTIS локализовало в России только производство лифтовых кабин.
— Что делается и проектируется для логистического и транспортного комфорта жителей района?
— Не первый год говорю, что Академический необходимо создавать как наукоград с определенным производством. Для этого и отведена часть территории района.
Многие говорят, надо увеличивать дорожную сеть и число развязок. На сегодня главное не увеличение. Европа это проходила и обожглась. Чем больше они делали дорог и развязок, тем быстрее они забивались. Главное — убрать условия для маятникового движения.
Я считаю, что из Академического житель должен выезжать для того, чтобы сходить в музей, театр, прогуляться по Историческому скверу, показать центр Екатеринбурга гостям. Остальное должно быть в Академическом — работа, спорт, отдых, развлечения, лечение, занятость и досуг детей. Уже работает развлекательный комплекс с пятью кинозалами, строим Дворец дзюдо, где кроме спортивных будем проводить культурно-массовые мероприятия — это станет одной из крупнейших в Екатеринбурге многофункциональных арен.
Вообще любой новый градостроительный проект надо рассматривать с точки зрения предложения работы. Если рассматривать такие территории как сугубо спальные районы, то и возникает необходимость огромных расходов на развитие дорожной сети, и все равно ожидаемого результата это не даст.
— Летом в районе прошла очередная Всероссийская стройка, где участвовали студенты из 11 регионов и Монголии. Какие планы на 2017 год по «студенческой целине»?
— Об этом говорить пока рано. Одно ясно — Всероссийская студенческая стройка в Академическом в 2017 году будет. Ребята приезжают не только заработать — наше поколение тоже ездило в стройотряды за той интересной студенческой жизнью, той общностью, которая формируется в ходе совместной работы. Студенты проводят массу мероприятий, и все это дает жителям дополнительный позитивный молодежный импульс. Ребята наполняют район деятельной энергетикой. Не могу сказать, сколько стройотрядовцев и из каких регионов приедут, это будут решать в штабе Всероссийской студенческой стройки. Но мы им всегда рады и ждем.
Проект комплексного освоения территории (КОТ) «Академический» — крупнейший градостроительный проект в Европе, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером — группой компаний «КОРТРОС» (до ребрендинга в марте 2013 года — ГК «Ренова-СтройГруп»). В районе будут проживать более 325 тыс. жителей. Строительство продлится до 2025 года. Фактически в черте Екатеринбурга строится новый город, сочетающий достижения урбанизма и современных технологий в строительстве жилья с комфортным микроклиматом.
Район расположен в окружении двух лесопарков общей площадью 1,2 тыс. га. От них через всю застройку проходят клинья зеленых насаждений. Благодаря этому жилые кварталы органично вписаны в природную среду.
Основной принцип девелопмента в Академическом — комплексность застройки. Особенностью района является развитие социальной, рекреационной и торгово-сервисной инфраструктуры. В Академическом возведено более 1 млн квадратных метров жилья, общий проект подразумевает строительство более 9 млн кв. м. жилой недвижимости и 4,2 млн кв. м. объектов социально-коммерческой инфраструктуры. Архитекторы проекта — бюро Valode & Pistre architectes. Здесь действуют четыре школы, открыты восемь детских садов и строятся все новые объекты социальной инфраструктуры.
ТАСС
— Виктор Николаевич, ранее, на «Иннопроме-2015», компания «РСГ-Академическое» представила проект будущего медицинского кластера. Его поддержали профильный федеральный министр и вице-премьер. В кластер кроме НИИ Охраны материнства и младенчества должны были войти новые здания Уральского государственного медицинского университета, Института травматологии и ортопедии, корпуса других медицинских учреждений. Что в целом с проектом?
— Работа продолжается. Работаем над созданием медкластера и документально, и концептуально. Ученый совет Уральского государственного медицинского университета и вообще медицинское сообщество разработанную концепцию поддержали. Она будет рассматриваться свердловским Минздравом, затем на уровне Российской Федерации.
Про Институт травматологии определенно говорить пока рано. Уже существует мощная база по травматологии в клинике, созданной в Нижнем Тагиле Владиславом Валентиновичем Тетюхиным, в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре. Его проект — благотворительный, направленный на лечение людей, его центр участвует в реализации программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи гражданам РФ. Не хочется создавать ситуацию конкурирования. Поэтому в части, касающейся НИИ травматологии и ортопедии, это не вопрос АО «РСГ-Академическое», а вопрос медицинского сообщества, как оно решит.
По НИИ ОММ, УрГМУ, университетской поликлинике и больнице — здесь перспективы более определенные. В наступающем 2017 году здесь появится первый объект кластера — подстанция скорой медицинской помощи.
— Академический в числе других проектов Группы компаний «КОРТРОС» в этом году был представлен на «Иннопроме» и Петербургском международном экономическом форуме. С чем новым и на каких федеральных площадках выйдете в 2017 году?
— Мы показываем не только строительному сообществу, но и всей стране, что возможно не только осуществлять точечную застройку, но и поднимать с нуля подобные крупнейшие проекты в тесном сотрудничестве с властями различных уровней. Получается новый тип жилья, подобного которому в Екатеринбурге, да и во всей России нет. Это наша главная задача. Наши основные постулаты — безопасность, комфортность и энергоэффективность.
Что касается энергоэффективности, мы представляли наш проект на V Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016, который прошел в конце ноября в Москве. Наш стенд посетили министр энергетики России Александр Новак и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.
В марте-апреле 2017 года мы планируем провести на своей базе выездное заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству. Намерены представить наш район и поделиться нашим опытом. Нам всегда есть что показать. На X Международном инвестфоруме PROESTATE «Академический» был признан лучшим проектом десятилетия в номинации «Комплексное освоение территории» (КОТ). Заявки на конкурс подали 15 крупнейших российских девелоперов, лучшими признали нас. Многие приезжали к нам, смотрели. Но перенять опыт пока не решаются. Во-первых, в законодательстве нет такого понятия, как территория комплексного освоения. «Академический» опередил время лет на десять. Только сейчас в России начинается какое-то движение вокруг КОТов — а мы начинали в 2007 году.
Теперь по безопасности. Летом в Екатеринбурге прошло совещание, которое провел первый замминистра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой. Здесь собрались руководители полицейских главков со всей страны — всего более 100 генералов и офицеров. Все руководители из числа замначальников полиции по охране общественного порядка побывали в нашем районе, познакомились с организацией охраны безопасности. Все были удивлены, поражены, ни у кого в стране подобного комплексного решения нет. Есть элементы, но цельного решения нет.
Это, подчеркну, наша разработка. Мы нигде не учились и не брали за основу иностранный опыт. Программное обеспечение тоже наше. Просто повесить камеры — не велик труд, посадить вахтера у телевизора — это не создать систему безопасности. Она должна быть многоуровневой и обязательно с участием горожан. Население — основной инициатор безопасности. В первую очередь именно поэтому и работает эффективно система, где на двух операторов выведено 2,5 тысячи видеокамер наблюдения и в постоянном режиме дежурят две группы быстрого реагирования. Все жители должны быть заинтересованы в безопасности в своих домах. И наши жильцы в этом заинтересованы и мотивированы. Поэтому все работает.
— Академический считается флагманским проектом ГК «КОРТРОС». Всего ГК реализует заметные проекты в шести регионах РФ. Что перенимаете у них, а они у вас?
— Подход к стройке в Группе компаний «КОРТРОС» единый. Проекты разные. Провести все их через одну линию не получится. В рамках ГК мы рассматриваем и обсуждаем сильные и слабые стороны разных проектов, смотрим, что можем взять у наших партнеров. Это движение обоюдное.
— 2017 год объявлен в РФ годом экологии. В Академическом накануне Нового года впервые в Екатеринбурге прошла акция «ЭкоЕлки», а в мае прошла экопрогулка. Какие еще акции такого рода проведете?
— Планы в этой части на 2017 еще сверстываются. Одно определено — эти акции будут сохраняться и развиваться. Традиционно поддерживаем в чистоте лесопарковые зоны по договору с Всероссийским обществом охраны природы, которое мы финансируем. Они проводят массу экологических мероприятий. И, самое главное, они чистят лес. К сожалению, горожане в общей своей массе так и не научились убирать за собой после выходов на природу и пикников.
— В ноябре Академический возглавил федеральный рейтинг проектов жилищного строительства по версии «Коммерсантъ-недвижимости». В сентябре стал четвертым по масштабу инвестпроектом в России (рейтинг INFOLine). Тогда же стал победителем федерального конкурса на X Международном инвестиционном форуме по недвижимости PRO-ESTATE. Какие преференции это дает? Как проект вообще рейтингуется в мире? Что в Академическом впервые и в единственном числе?
— В международном масштабе — это прежде всего узнаваемость бренда «Академический». Это крупнейший проект комплексного освоения территории не только в России, но и в Европе. Говорю так уверенно потому, что в Европе подобных точно нет. Не говорю «во всем мире», потому что не знаю, что происходит в Америке и Азии, просто не мониторили эти континенты.
Наша уникальность прежде всего в том, что мы применяем при строительстве только российские стройматериалы и механизмы. Даже все, что имеет в построенных нами домах известные западные лейблы, производится в России. За одним только исключением — лифтовые лебедки в домах импортные, поскольку OTIS локализовало в России только производство лифтовых кабин.
— Что делается и проектируется для логистического и транспортного комфорта жителей района?
— Не первый год говорю, что Академический необходимо создавать как наукоград с определенным производством. Для этого и отведена часть территории района.
Многие говорят, надо увеличивать дорожную сеть и число развязок. На сегодня главное не увеличение. Европа это проходила и обожглась. Чем больше они делали дорог и развязок, тем быстрее они забивались. Главное — убрать условия для маятникового движения.
Я считаю, что из Академического житель должен выезжать для того, чтобы сходить в музей, театр, прогуляться по Историческому скверу, показать центр Екатеринбурга гостям. Остальное должно быть в Академическом — работа, спорт, отдых, развлечения, лечение, занятость и досуг детей. Уже работает развлекательный комплекс с пятью кинозалами, строим Дворец дзюдо, где кроме спортивных будем проводить культурно-массовые мероприятия — это станет одной из крупнейших в Екатеринбурге многофункциональных арен.
Вообще любой новый градостроительный проект надо рассматривать с точки зрения предложения работы. Если рассматривать такие территории как сугубо спальные районы, то и возникает необходимость огромных расходов на развитие дорожной сети, и все равно ожидаемого результата это не даст.
— Летом в районе прошла очередная Всероссийская стройка, где участвовали студенты из 11 регионов и Монголии. Какие планы на 2017 год по «студенческой целине»?
— Об этом говорить пока рано. Одно ясно — Всероссийская студенческая стройка в Академическом в 2017 году будет. Ребята приезжают не только заработать — наше поколение тоже ездило в стройотряды за той интересной студенческой жизнью, той общностью, которая формируется в ходе совместной работы. Студенты проводят массу мероприятий, и все это дает жителям дополнительный позитивный молодежный импульс. Ребята наполняют район деятельной энергетикой. Не могу сказать, сколько стройотрядовцев и из каких регионов приедут, это будут решать в штабе Всероссийской студенческой стройки. Но мы им всегда рады и ждем.
Проект комплексного освоения территории (КОТ) «Академический» — крупнейший градостроительный проект в Европе, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером — группой компаний «КОРТРОС» (до ребрендинга в марте 2013 года — ГК «Ренова-СтройГруп»). В районе будут проживать более 325 тыс. жителей. Строительство продлится до 2025 года. Фактически в черте Екатеринбурга строится новый город, сочетающий достижения урбанизма и современных технологий в строительстве жилья с комфортным микроклиматом.
Район расположен в окружении двух лесопарков общей площадью 1,2 тыс. га. От них через всю застройку проходят клинья зеленых насаждений. Благодаря этому жилые кварталы органично вписаны в природную среду.
Основной принцип девелопмента в Академическом — комплексность застройки. Особенностью района является развитие социальной, рекреационной и торгово-сервисной инфраструктуры. В Академическом возведено более 1 млн квадратных метров жилья, общий проект подразумевает строительство более 9 млн кв. м. жилой недвижимости и 4,2 млн кв. м. объектов социально-коммерческой инфраструктуры. Архитекторы проекта — бюро Valode & Pistre architectes. Здесь действуют четыре школы, открыты восемь детских садов и строятся все новые объекты социальной инфраструктуры.
ТАСС
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Виктор Киселев: Основные постулаты Академического района — безопасность, комфортность и энергоэффективность
- В Екатеринбурге построят дополнительный выезд из Академического района на ЕКАД
- Район «Академический» признан лучшим проектом комплексного развития территории
- На публичных слушаниях одобрен проект планировки медицинского кластера в Академическом
- Проект энергосбережения в Академическом районе признан лучшим в России
Loading...