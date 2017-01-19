Дайджест
Египетского футболиста включили в список террористов
19 январь 2017 (17:25)
Египет внес бывшего футболиста национальной сборной по футболу Мохаммеда Абутрику в список террористов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на адвоката игрока
По словам адвоката Абутрики, действия государства противоречат его законам, а его клиент не был осужден или официально уведомлен о выдвинутых против него обвинениях. «Мы будем обжаловать это решение», — приводит слова юриста BBC.
В 2015 году египетское правительство заморозило активы туристической компании, совладельцем которой является Абутрика, за якобы оказанную финансовую поддержку «Братьям-мусульманам». Сам игрок отверг обвинения в свой адрес.
По словам адвоката Абутрики, действия государства противоречат его законам, а его клиент не был осужден или официально уведомлен о выдвинутых против него обвинениях. «Мы будем обжаловать это решение», — приводит слова юриста BBC.
В 2015 году египетское правительство заморозило активы туристической компании, совладельцем которой является Абутрика, за якобы оказанную финансовую поддержку «Братьям-мусульманам». Сам игрок отверг обвинения в свой адрес.
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