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Египетского футболиста включили в список террористов

Египет внес бывшего футболиста национальной сборной по футболу Мохаммеда Абутрику в список террористов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на адвоката игрока



По словам адвоката Абутрики, действия государства противоречат его законам, а его клиент не был осужден или официально уведомлен о выдвинутых против него обвинениях. «Мы будем обжаловать это решение», — приводит слова юриста BBC.



В 2015 году египетское правительство заморозило активы туристической компании, совладельцем которой является Абутрика, за якобы оказанную финансовую поддержку «Братьям-мусульманам». Сам игрок отверг обвинения в свой адрес.

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