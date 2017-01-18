Антон Азанов о перспективах российской отрасли цветной металлообработки

Рецессия в целом ряде отраслей российской промышленности, наблюдаемая еще с 2013 года, привела к падению спроса на цветные металлы, и, как следствие, к постепенному сокращению объема их производства. Пик сокращения производства пришелся на 2015 год, когда его индекс, по оценке Министерства экономического развития РФ, снизился на 7,4%. Вместе с тем, игроки отрасли предполагают, что с 2017 года начнется ее постепенное восстановление.Нас обнадеживает подготовленный Минэкономразвития РФ прогноз социально-экономического развития России на 2017-2019 год. Согласно ему, уже в 2017 году промышленное производство вырастет на 1,1%, а к 2019 году его увеличение составит до 2,1%. Ожидается постепенный рост в отрасли машиностроения и тяжелого машиностроения, производства электрооборудования, электронного оборудования, судостроения и так далее — то есть там, где на продукцию цветной металлообработки наиболее высокий спрос. Рост в этих отраслях будет происходить в том числе за счет увеличения госзаказа. Например, в ближайшие несколько лет планируется увеличение строительства гражданских судов, грузовых и пассажирских магистральных вагонов, тепловозов.При этом сегодня участники российской отрасли цветной металлообработки отмечают лишь стабилизацию конъюнктуры внутреннего рынка, без положительной динамики. До сих пор отсутствует рост в строительной отрасли — важном источнике заказов для производителей цветных металлов. В некоторых отраслях отсутствует платежеспособный спрос, и фактор наличия заказов компенсируется нестабильным текущим финансовым положением клиентов, нуждающихся в длительной отсрочке платежа. Производители не всегда могут предоставить подобное коммерческое кредитование.Залог успешного развития предприятия в таких условиях — это гибкий подход к ценообразованию, постоянный поиск новых рынков сбыта и инвестиции в производство, пусть даже в небольших объемах. Все это остается в нашей стратегии развития на текущий год, наряду с расширением выпуска продукции импортозамещения, продолжением политики пересмотра структуры продаж в пользу высокомаржинальной продукции на внутреннем рынке и развитием экспорта. Одна из наших целей на 2017 год — выход на более высокие показатели производства и продаж по сравнению с прошлым годом.