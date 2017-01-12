Новый закон о туризме «допилят» в судах

С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ», кардинально меняющие механизмы взаимоотношений всех участников туристического рынка. Однако уже сегодня экспертам очевидно, что документ, регулирующий работу отрасли, требует значительной доработки. Большие надежды в части устранения его недочетов представители турбизнеса возлагают на работу судов и формирование правоприменительной практики.Напомним, поправки, принятые Госдумой в феврале 2016 года, по замыслу законодателей, направлены на упорядочение деятельности всех участников рынка, но в первую очередь — на защиту прав потребителей туруслуг. Один из основных технических моментов нововведения — создание фонда персональной ответственности туроператоров. Второй — формирование реестра турагентств на площадке ассоциации «Турпомощь» и требование к агентским компаниям действовать на основании договора с туроператором и выданной ими доверенности на реализацию турпродукта.Представители бизнеса сходятся во мнении, что законодательные нововведения стали важным шагом к упорядочению рынка. Однако несмотря на вступление поправок в силу, до сих пор непонятно, как они будут работать.Так, по данным, озвученным руководителем ассоциации «Турпомощь» Александром Осауленко, за первые два рабочих дня 2017 года счета в фонде персональной ответственности открыли лишь около 20 туроператоров. В основном это небольшие региональные компании.«Размер взноса в фонд равен 1% от оборота туроператора за предыдущий год. Для компаний с миллиардными оборотами это миллионы рублей, примерно половина их маржинальности. Да, в дальнейшем этот момент будет отрегулирован, но сейчас крупные компании станут искать финансовые схемы, позволяющие минимизировать потери, ждать итогов судебной практики и реакции регулятора. Для этого нужно время», — рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.Между тем сроки выполнения требований нового закона определены достаточно жестко. Кто не сможет их соблюсти, окажется вне правового поля.«Туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, обязаны создать фонды персональной ответственности до 31 января 2017 года. Иных сроков законом не предусмотрено. Напоминаем, что тех операторов, которые не сформируют фонды в законодательно установленные сроки, Ростуризм будет вынужден исключить из Единого федерального реестра туроператоров», — пояснил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.Аналогичная ситуация складывается и на агентском рынке. Так, по словам общественного уполномоченного по защите прав туристов Свердловской области Вадима Винера, только 10% компаний подали сведения о себе в Единый реестр турагентств. По подсчетам Михаила Мальцева, число заявившихся организаций составляет 30%.«В реестре сегодня 335 агентств из 3 тыс. имеющихся в Свердловской области. Причина в том, что возможность работать есть и у тех, кто не подал сведения. Таким образом, реестр ничего не дает. Тех, кто не вступил в него, невозможно привлечь к административной или какой-либо другой ответственности. Роспотребнадзор их штрафовать не будет», — рассказал Вадим Винер.Эксперт отмечает, что в законе есть и целый ряд других моментов, требующих существенной доработки. Все они также будут разъясняться в процессе формирования правоприменительной практики.«В законе не прописаны некоторые понятия, в частности, кто такой турагент. Кроме того, не усилена ответственность туроператоров, работающих на внутреннем рынке. Между тем сегодня сотни туристов страдают от их действий в не меньшей степени, чем на зарубежных направлениях. Также до сих пор непонятен механизм вскрытия ответственности туроператоров, работающих через фонд персональной ответственности. Не прописаны страховые случаи, порядок обращения в фонд и в «Турпомощь». Любой коллапс на рынке покажет, что нововведения не работают», — пояснил Вадим Винер.Впрочем, по мнению Михаила Мальцева, ответы на большинство из этих вопросов появятся уже к середине апреля текущего года, когда закон в новой редакции заработает в полную силу. До этого времени жестких регулирующих действий со стороны надзорных органов в отношении представителей турбизнеса ждать не стоит. Туристам в этой ситуации необходимо внимательно следить за тем, чтобы агентство, в котором они приобретают путевку, и оператор, формирующий тур, состояли в соответствующем реестре.«Если компании нет в реестре, туристу нужно узнать, по какой причине так произошло. Возможно, виной всему лишь технические сложности, связанные с обработкой заявок, которые сегодня испытывает «Турпомощь», — полагает эксперт.Таким образом, участникам туристического рынка придется понимать механизмы действия нового закона опытным путем, в том числе через суды. Многие компании сегодня надеются, что им удастся сделать это на чужом примере, не рискуя своими деньгами, что может быть связано с несоблюдением сроков исполнения требований и выходом за рамки правового поля. Наблюдатели отмечают, что в создавшейся ситуации эффективно защитить туристов закон сможет еще не скоро.