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Роспотребнадзор считает питание свердловских рабочих недостаточным
12 январь 2017 (12:41)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. Результаты оценки фактического питания у более 1 тыс. 500 рабочих Свердловской области показали, что в суточных рационах у 50% обследованных потребление необходимых продуктов недостаточно. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
«За период с 2012 по 2015 год в их рационах питания выявлен дефицит злаковых продуктов (черный хлеб, каши), овощей, фруктов, рыбы, масла растительного происхождения. При этом более 80% рабочих переедают такие продукты, как майонез, сметана, пироги, пельмени, кондитерские изделия. За весь анализируемый период кардинальных изменений в структуре продуктового набора рабочих не обнаружено», — сказано в сообщении.
Нарушение в питании способствует снижению работоспособности, адаптационных резервов и защитно-компенсаторных механизмов, добавляет пресс-служба.
«За период с 2012 по 2015 год в их рационах питания выявлен дефицит злаковых продуктов (черный хлеб, каши), овощей, фруктов, рыбы, масла растительного происхождения. При этом более 80% рабочих переедают такие продукты, как майонез, сметана, пироги, пельмени, кондитерские изделия. За весь анализируемый период кардинальных изменений в структуре продуктового набора рабочих не обнаружено», — сказано в сообщении.
Нарушение в питании способствует снижению работоспособности, адаптационных резервов и защитно-компенсаторных механизмов, добавляет пресс-служба.
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