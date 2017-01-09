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Организаторов новогодних праздников для детей в России оштрафовали на 23 млн рублей

УрБК, Москва, 09.01.2017. Органы Роспотребнадзора в рамках надзора за объектами, участвовавшими в массовых мероприятиях для детей в дни зимних каникул, составили более 6,7 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Подготовлено 5,2 тыс. постановлений о назначении штрафа на общую сумму более 23 млн руб.



Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, по результатам надзорных мероприятий был отстранен от работы 171 сотрудник учреждений, планируемых к обеспечению детских новогодних мероприятий.



Всего под контролем Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации находилось более 41 тыс. площадок проведения массовых новогодних мероприятий для детей. Кроме этого, проверено почти 1,5 тыс. учреждений, на базе которых в период зимних каникул был организован отдых для более чем 132 тыс. детей школьного возраста.



В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Роспотребнадзора проведено более 39 тыс. лабораторно-инструментальных исследований. Общий удельный вес исследований, не соответствующих нормативам составил: по санитарно-химическим показателям — 3,5%; по микробиологическим показателям — 1,2%.



Кроме этого, проведено 7,3 тыс. исследований проб кондитерских изделий, входящих в состав детских новогодних подарков, из которых 1,5% не соответствовало требованиям по маркировке.

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