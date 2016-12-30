Новости дня

В Березовском за 14 млн рублей выставлена на торги АЗС компании «ТЭК «Возрождение Урала»

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2016. В Березовском на торги в виде открытого аукциона выставлена принадлежащая ООО «Топливно-энергетическая компания (ТЭК) «Возрождение Урала» автозаправочная станция (АЗС).



Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, станция расположена по адресу: Березовский, улица Ленина, 94 а. Имущество находится в залоге у ПАО «АК Банк».



Начальная цена — 14 млн руб. Шаг аукциона — 5%.



Заявки принимаются с 30 декабря 2016 года по 9 февраля 2017 года. Аукцион состоится 14 февраля 2017 года.



Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «ТЭК «Возрождение Урала» несостоятельным 12 сентября 2016 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: