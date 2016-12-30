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В Березовском за 14 млн рублей выставлена на торги АЗС компании «ТЭК «Возрождение Урала»
30 декабрь 2016 (10:08)
УрБК, Екатеринбург, 30.12.2016. В Березовском на торги в виде открытого аукциона выставлена принадлежащая ООО «Топливно-энергетическая компания (ТЭК) «Возрождение Урала» автозаправочная станция (АЗС).
Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, станция расположена по адресу: Березовский, улица Ленина, 94 а. Имущество находится в залоге у ПАО «АК Банк».
Начальная цена — 14 млн руб. Шаг аукциона — 5%.
Заявки принимаются с 30 декабря 2016 года по 9 февраля 2017 года. Аукцион состоится 14 февраля 2017 года.
Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «ТЭК «Возрождение Урала» несостоятельным 12 сентября 2016 года.
Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, станция расположена по адресу: Березовский, улица Ленина, 94 а. Имущество находится в залоге у ПАО «АК Банк».
Начальная цена — 14 млн руб. Шаг аукциона — 5%.
Заявки принимаются с 30 декабря 2016 года по 9 февраля 2017 года. Аукцион состоится 14 февраля 2017 года.
Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «ТЭК «Возрождение Урала» несостоятельным 12 сентября 2016 года.
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