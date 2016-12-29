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Аннулированы итоги продажи Института профилактики пневмокониозов в Березовском

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области аннулировало итоги продажи акций ОАО «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт профилактики пневмокониозов и техники безопасности» в Березовском. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



«В связи с уклонением победителя продажи Савинцева Анатолия Михайловича от обязанности по оплате акций в соответствии с договором купли-продажи акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт профилактики пневмокониозов и техники безопасности», результаты продажи аннулированы», — сказано в сообщении.



Речь идет о 3 тыс. 125 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 100% от уставного капитала. Общая номинальная стоимость акций — 3 млн 125 тыс. руб.



Напомним, что Институт профилактики пневмокониозов удалось продать с седьмого раза. Результат принесли торги без объявления цены, состоявшиеся в начале ноября 2016 года. Цена продажи акций, предложенная победителем, составила 17 млн руб. При этом предпоследнее предложение о цене акций сделало ООО «Апридж» — 6 млн 16 тыс. 161 руб. 16 коп.



В первый раз ценные бумаги были выставлены на торги в январе 2015 года, тогда начальная цена акций составляла 48 млн 802 тыс. руб. В предпоследней попытке (в августе 2016 года) начальная цена пакета акций снизилась до 34 млн 574 тыс. руб.

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