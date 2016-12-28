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В III квартале УБРиР увеличил доход по продуктам МСБ

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) по итогам третьего квартала зафиксировал рост комиссионного дохода по продуктам для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



За год этот показатель увеличился на 66%, составив 296,4 млн руб.



Драйвером роста стало РКО: в III квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество клиентов, открывших счета в УБРиР, увеличилось на 11,8%. В основном расчетные счета открывали предприниматели из оптовой и розничной торговли, транспортных и строительных компаний. В целом клиентская база юридических лиц за год выросла на 13,7%. Повышенный спрос отмечался на такие продукты как эквайринг (рост заявок составил 5,6%) и банковские гарантии (+211%).



Начальник управления продаж малому и среднему бизнесу УБРиР Татьяна Макарова отмечает, что повышенный спрос на комиссионные услуги со стороны предпринимателей стимулирует сам банк за счет конкурентоспособных тарифов и продуктов, а также развития функционала дистанционных сервисов, требования к которым постоянно растут.



«Если раньше дистанционное банковское обслуживание сводилось только к оформлению «платежек» бухгалтером, то теперь уже более 95% предпринимателей пользуются расчетным счетом удаленно. И, как мы видим из обратной связи, им нужна и удобная форма заполнения платежного поручения, обязательно должны быть опции уведомления получателя платежа, проверки надежности контрагентов и т.д. И мы, конечно, учитываем эти пожелания клиентов», — отметила Татьяна Макарова.



По ее словам, тренд 2016 года по наращиванию банками комиссионных доходов сохранится и в 2017 году.



«В следующем году комиссионные услуги останутся базовым источником дохода банков при обслуживании малых и средних предприятий. Дополнительным вектором развития станет внедрение нефинансовых сервисов: бизнес-консалтинга, страхования, экспертизы состояния бизнеса, интеграции с облачными сервисами», — заключила Т. Макарова.

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