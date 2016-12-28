Рубят елки и деньги

Купить елку, пихту или молодую сосну, а также их веточки, в Екатеринбурге сегодня не проблема. Новогоднюю красавицу можно приобрести прямо на улице недалеко от дома — рядом с торговым центром или на остановочном комплексе. Однако не все елочные базары легальны. При этом цены везде примерно одинаковы. Не желающие платить за аренду земельного участка предприниматели просят с покупателей те же деньги, что и легальные бизнесмены. Но дешевле всего купить елку в лесничестве. Правда, позаботиться об этом надо было заранее.В центре Екатеринбурга, у «Пассажа» разброс цен на хвойные обширен: за русскую елку высотой 1-1,25 м. просят 800 руб., за пихту Фразера высотой 2,5-3 м. — 27,9 тыс. руб. Можно купить и более дешевый «набор веток». На остановочных комплексах колючие деревца стоят почти столько же. Однако там отсутствуют редкие и дороги породы, а сама торговля не всегда согласована с администрацией города.«Для организации елочных базаров на улице предприниматели должны были подать заявку о включении этих базаров в схему размещения нестационарных объектов торговли на территории Екатеринбурга. Схема на 2015-2016 годы была утверждена 26 ноября 2014 года. Ни одной заявки о включении в нее елочных базаров тогда не поступило. Сегодня организовать елочные базары в городе можно только на землях третьих лиц», — пояснила УрБК заместитель председателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Надежда Фирстова.Как правило, такими третьими лицами являются торговые центры. Рядом с ними елями торгуют легально. Насчет законности других елочных базаров возникают сомнения. Впрочем, силовики уверяют, что у них все под контролем.«Все рынки и елочные базары ежедневно проверяются и на предмет разрешительных документов, и на предмет общественной безопасности», — заявил журналистам заместитель начальника отдела по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Косман.Впрочем, потребителям зачастую все равно, у кого именно покупать ель, если цена на нее везде одна и та же. Те же, кто хотел сэкономить на новогоднем убранстве, могли обратиться в ближайшее к дому лесничество.Как сообщает Департамент лесного хозяйства Свердловской области, для рубки елок и молодых сосен населению предоставляются места противопожарных разрывов, участки хвойного молодняка под линиями электропередач, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог и в других местах, подлежащих расчистке. В этих местах нет необходимости сохранять лесной подрост, и никакого ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит. Отпуск елей гражданам лесничества начали с 16 декабря.«Если действовать через лесничество, то стоимость ели будет демократичной: дерево до одного метра обойдется вам в 31 руб. 31 коп., до двух метров — в 62 руб. 62 коп., до трех метров — 93 руб. 94 коп., до четырех метров — 125 руб. 25 коп., свыше 4 метров — 156 руб. 56 коп.», — сообщает пресс-служба департамента.Правда, экономия может оказаться весьма условной, поскольку в лесничество нужно съездить дважды — сначала для оформления документов, потом с оплаченной в Сбербанке квитанцией за саму елку. При этом рубить ее придется самим.А главная проблема заключается в том, что на оформление «договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд за подписью директора лесничества» в некоторых хозяйствах уходит до трех дней. Так что 28 декабря ехать в лесничество за покупкой новогодней красавицы поздновато.Кстати, таким образом гражданин может заготовить только одно-два новогодних дерева. Оптовой заготовкой молодых елей занимаются арендаторы лесных участков в рамках заготовки древесины по договорам аренды и договорам купли-продажи лесных насаждений на волоках, погрузочных площадках и из вершин хвойных пород.Срубить же елку в обход лесничества весьма затруднительно. С 15 декабря еловый и сосновый молодняк находится под особой охраной.«На сегодняшний день работает более 100 мобильных групп. Напомню, штрафы за незаконную заготовку недревесных лесных ресурсов: для физических лиц — от 500 до 1 тыс. руб., для должностных — от 1 до 2 тыс. руб. и для юридических — от 5 до 10 тыс. руб.», — ранее говорил заместитель директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Алексей Пажетнов.Подводя итог, напоминаем, что до Нового года осталось всего несколько дней. Тем, кто не успел обзавестись главным атрибутом праздника, стоит поторопиться. При этом следует учитывать, что за легальность продаваемых елок могут поручиться только предприниматели, расположившие свои елочные базары рядом с торговыми центрами.