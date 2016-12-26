Всеволод Левин: Курсовая разница и увеличение объемов производства позволили РМК нарастить прибыль

— За короткий период времени в жизни нашей компании произошло большое количество замечательных событий. Например, продвижение нашего большого проекта по развитию Томинского ГОКа. В июле этого года, когда проходил Иннопром-2016, был завершен независимый экологический аудит, который инициировал губернатор Челябинской области. Этому аудиту была дана положительная оценка с рекомендациями, которые мы стремимся выполнить. К этим рекомендациям относится отказ от гидрометаллургического производства.Для нас это социально-экологический проект, который мы решили осуществить для того, чтобы показать, как можно развивать промышленность и использовать продукты промышленности для рекультивации, для ликвидации техногенных месторождений, которые нам достались по наследству от Советского Союза.— Угольный разрез разрабатывается с 1939 года. Глубина разреза 540 метров. На сегодняшний день там ведется добыча угля. Лицензия у Челябинской угольной компании заканчивается в январе 2018 года, в результате чего разрез перестанет разрабатываться и прекратится поставка угля. Но остается проблема: сейчас там присутствует восемь очагов эндогенных пожаров, которые необходимо тушить. В противном случае будут определенные экологические последствия для южно-уральской столицы.Помимо этого, встает социальный вопрос по трудоустройству сотрудников разреза. На данный момент там работает 500 специалистов, которых необходимо трудоустроить. При реализации этого проекта компания РМК решает и экологическую, и социальную проблему. Всех сотрудников мы трудоустраиваем — они будут работать на Томинском ГОКе.Также предусмотрена программа переобучения сотрудников. Хочется высказать признательность губернатору Челябинской области за то, что он издал указ о создании рабочей группы, в которую входят все ведомственные министерства с привлечением Минэнерго РФ, Минпромторга РФ, Росприроднадзора, для курирования и продвижения «дорожной карты» по реализации проекта рекультивации Коркинского разреза с использованием песков Томинского ГОКа.На сегодняшний день нами согласована эта «карта» с подробным описанием всех мероприятий, которые будут продвигаться до середины 2019 года, то есть в 2019 году мы должны этот комплекс запустить.— Безусловно. Мы оцениваем удорожание примерно на 3 млрд рублей.— Мы достигли соглашения по этому вопросу и сейчас входим в акционерный капитал Челябинской угольной компании. Это позволит нам более эффективно управлять продвижением проекта.— Если говорить по компании, то самый экологически внимательный объект с нашей стороны — это «Карабашмедь». Мы работаем там с 2004 года. Нами там проведена полная реконструкция медеплавильного комплекса, в частности, мы заменили шахтные печи, а также построили сталекислотный цех. Если сравнивать статистику выбросов советского периода и сегодняшнего дня, можно сказать о том, что объем выбросов сократился в 30 раз. Также мы увеличили производительность завода в три раза.Сумма инвестиций внушающая. В частности, более 3 млрд рублей было направлено на реконструкцию, из которых на сегодняшний день потрачен 1 млрд рублей. В декабре 2016 года мы запускам цех по очистке промстоков. У нас закуплена часть оборудования, которое мы будем монтировать в конце 2017 — начале 2018 года.— Объем выбросов сократится в разы. Мы будем работать во всех допустимых нормах, как современное европейское предприятие. Я думаю, что здесь трудно будет к чему-то придраться.Кроме того, нужно отметить, что мы подписали соглашение с администрацией Карабашского муниципального образования о рекультивации хвостохранилища, которое находится на балансе города. Это тоже советское наследие, но для нас это лунные пейзажи, которые хотелось бы зачистить и убрать.К концу 2017 года — началу 2018 мы увидим на «Карабашмеди» полностью обновленную газоочистную систему и рекультивированные поля.— Сегодня наш выпуск составляет 110 тыс. тонн, и увеличение произойдет до 120 тыс. тонн.— Мы увеличили объемы производства. В 2016 по сравнению с 2015 годом мы увеличили выпуск меди на 22%, выпуск меди в концентрате — на 3%, аффинированного золота — на 8%, выпуск серебра — на 14%. Это все в комплексе с курсовой разницей дало хорошие экономические показатели.— Прогноз — дело неблагодарное, тем более что здесь очень много факторов, от которых зависит цена на медь, хотя в последнюю неделю мы видим мощный всплеск: цена на медь поднялась до 5,9 тыс. долл. США за тонну. Но мы считаем, что это ненадолго и связано со спекуляцией.Тем не менее мы ожидаем дефицита и роста потребления меди. В 2015 году производство меди достигло 23 млн тонн, то есть каждый год производство растет, растет потребление.Несмотря на то, что мы работаем с достаточно бедными рудами, мы внедряем новейшие технологии, оптимизируем свою себестоимость, и это позволяет конкурировать на рынке.— Экспорт у нас традиционно держится на уровне 90%. Эта цифра будет изменяться в зависимости от объема потребления на внутреннем рынке. А это, в свою очередь, зависит от развития промышленности, гражданского строительства.— Мы очень высоко оцениваем эту возможность. Если мы на проектах до 2011-2012 года 50% кабельной продукции покупали за рубежом, потому что отечественный продукт не соответствовал требованиям, то на проекте Михеевского ГОКа в 2013 году 100% кабельной продукции было закуплено в России. Мы сейчас не ставим себе задачу покупать кабельную продукцию за рубежом.— Мы получили дополнительную сырьевую базу на Михеевском ГОКе, так как разведали глубокие горизонты. Сегодня по этому проекту мы готовимся к защите в государственном комитете по запасам.Кроме того, мы планируем увеличить обогатительную фабрику Михеевского ГОКа. Мы должны пройти весь ряд мероприятий, которые позволят согласовать проектную документацию, и получить разрешение на строительство. В 2017 году мы вступим в активную фазу строительства.— Государственная поддержка там действительно чувствуется, даже если вспомнить кризис 2008 года. В то время мы только начали строить вторую фабрику, и было принято решение законсервировать проект. А губернатор Актюбинской области сказал, что правительство предоставит любую поддержку, лишь бы не останавливалось производство и не сокращали людей. В результате мы были освобождены от различных проверок, освобождены от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, правда, мы отказались от финансовой поддержки.— Если говорить о Казахстане, то там за 2016 год нами потрачено около 100 млн долл. США. Примерно такой же объем инвестиций планируется на 2017 год.То, что касается российских активов, то на 2017 год планируются инвестиции в объеме около 100 млрд руб. По соглашению с банками доля собственных средств компании здесь достигает 15-20%.— Томинский ГОК добавит 1,2 тыс. рабочих мест. Увеличение Михеевского ГОКа позволит создать еще 300 рабочих мест.