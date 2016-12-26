VIP-Интервью
Всеволод Левин: Курсовая разница и увеличение объемов производства позволили РМК нарастить прибыль
26 декабрь 2016 (17:26)
Президент Русской медной компании (РМК) Всеволод Левин ответил на вопросы журналистов и рассказал о работе над новыми проектами, о планах на следующий год, а также об объемах инвестиций в российское и казахстанское производство.
— Какие значимые события в жизни компании произошли в этом году?
— За короткий период времени в жизни нашей компании произошло большое количество замечательных событий. Например, продвижение нашего большого проекта по развитию Томинского ГОКа. В июле этого года, когда проходил Иннопром-2016, был завершен независимый экологический аудит, который инициировал губернатор Челябинской области. Этому аудиту была дана положительная оценка с рекомендациями, которые мы стремимся выполнить. К этим рекомендациям относится отказ от гидрометаллургического производства.
Для нас это социально-экологический проект, который мы решили осуществить для того, чтобы показать, как можно развивать промышленность и использовать продукты промышленности для рекультивации, для ликвидации техногенных месторождений, которые нам достались по наследству от Советского Союза.
— Коркинский разрез — это проект сотрудничества РМК и Челябинской угольной компании. Расскажите об этом проекте подробнее.
— Угольный разрез разрабатывается с 1939 года. Глубина разреза 540 метров. На сегодняшний день там ведется добыча угля. Лицензия у Челябинской угольной компании заканчивается в январе 2018 года, в результате чего разрез перестанет разрабатываться и прекратится поставка угля. Но остается проблема: сейчас там присутствует восемь очагов эндогенных пожаров, которые необходимо тушить. В противном случае будут определенные экологические последствия для южно-уральской столицы.
Помимо этого, встает социальный вопрос по трудоустройству сотрудников разреза. На данный момент там работает 500 специалистов, которых необходимо трудоустроить. При реализации этого проекта компания РМК решает и экологическую, и социальную проблему. Всех сотрудников мы трудоустраиваем — они будут работать на Томинском ГОКе.
Также предусмотрена программа переобучения сотрудников. Хочется высказать признательность губернатору Челябинской области за то, что он издал указ о создании рабочей группы, в которую входят все ведомственные министерства с привлечением Минэнерго РФ, Минпромторга РФ, Росприроднадзора, для курирования и продвижения «дорожной карты» по реализации проекта рекультивации Коркинского разреза с использованием песков Томинского ГОКа.
На сегодняшний день нами согласована эта «карта» с подробным описанием всех мероприятий, которые будут продвигаться до середины 2019 года, то есть в 2019 году мы должны этот комплекс запустить.
— Рекультивация Коркинского разреза приведет к удорожанию проекта?
— Безусловно. Мы оцениваем удорожание примерно на 3 млрд рублей.
— Ранее появлялись сообщения о том, что при проведении рекультивации Коркинского разреза компания РМК войдет в капитал Челябинской угольной компании. Насколько правдивы эти сообщения?
— Мы достигли соглашения по этому вопросу и сейчас входим в акционерный капитал Челябинской угольной компании. Это позволит нам более эффективно управлять продвижением проекта.
— Ранее вы заявляли о том, что у вас амбициозные планы по развитию производства и сокращению разницы между РМК и вашими коллегами по рынку. Насколько сократится разница и за какой период времени?
— Если говорить по компании, то самый экологически внимательный объект с нашей стороны — это «Карабашмедь». Мы работаем там с 2004 года. Нами там проведена полная реконструкция медеплавильного комплекса, в частности, мы заменили шахтные печи, а также построили сталекислотный цех. Если сравнивать статистику выбросов советского периода и сегодняшнего дня, можно сказать о том, что объем выбросов сократился в 30 раз. Также мы увеличили производительность завода в три раза.
Сумма инвестиций внушающая. В частности, более 3 млрд рублей было направлено на реконструкцию, из которых на сегодняшний день потрачен 1 млрд рублей. В декабре 2016 года мы запускам цех по очистке промстоков. У нас закуплена часть оборудования, которое мы будем монтировать в конце 2017 — начале 2018 года.
— Во сколько сократится объем выбросов после реализации всех мероприятий?
— Объем выбросов сократится в разы. Мы будем работать во всех допустимых нормах, как современное европейское предприятие. Я думаю, что здесь трудно будет к чему-то придраться.
Кроме того, нужно отметить, что мы подписали соглашение с администрацией Карабашского муниципального образования о рекультивации хвостохранилища, которое находится на балансе города. Это тоже советское наследие, но для нас это лунные пейзажи, которые хотелось бы зачистить и убрать.
К концу 2017 года — началу 2018 мы увидим на «Карабашмеди» полностью обновленную газоочистную систему и рекультивированные поля.
— Объемы производства увеличатся?
— Сегодня наш выпуск составляет 110 тыс. тонн, и увеличение произойдет до 120 тыс. тонн.
— За счет чего росли показатели прибыли РМК в 2016 году?
— Мы увеличили объемы производства. В 2016 по сравнению с 2015 годом мы увеличили выпуск меди на 22%, выпуск меди в концентрате — на 3%, аффинированного золота — на 8%, выпуск серебра — на 14%. Это все в комплексе с курсовой разницей дало хорошие экономические показатели.
— Каковы прогнозы по стоимости меди на следующий год?
— Прогноз — дело неблагодарное, тем более что здесь очень много факторов, от которых зависит цена на медь, хотя в последнюю неделю мы видим мощный всплеск: цена на медь поднялась до 5,9 тыс. долл. США за тонну. Но мы считаем, что это ненадолго и связано со спекуляцией.
Тем не менее мы ожидаем дефицита и роста потребления меди. В 2015 году производство меди достигло 23 млн тонн, то есть каждый год производство растет, растет потребление.
Несмотря на то, что мы работаем с достаточно бедными рудами, мы внедряем новейшие технологии, оптимизируем свою себестоимость, и это позволяет конкурировать на рынке.
— Насколько вы планируете увеличить свою долю в мире?
— Экспорт у нас традиционно держится на уровне 90%. Эта цифра будет изменяться в зависимости от объема потребления на внутреннем рынке. А это, в свою очередь, зависит от развития промышленности, гражданского строительства.
— Как вы оцениваете возможность возрождения кабельных заводов?
— Мы очень высоко оцениваем эту возможность. Если мы на проектах до 2011-2012 года 50% кабельной продукции покупали за рубежом, потому что отечественный продукт не соответствовал требованиям, то на проекте Михеевского ГОКа в 2013 году 100% кабельной продукции было закуплено в России. Мы сейчас не ставим себе задачу покупать кабельную продукцию за рубежом.
— Какие основные инвестиционные проекты на следующий год?
— Мы получили дополнительную сырьевую базу на Михеевском ГОКе, так как разведали глубокие горизонты. Сегодня по этому проекту мы готовимся к защите в государственном комитете по запасам.
Кроме того, мы планируем увеличить обогатительную фабрику Михеевского ГОКа. Мы должны пройти весь ряд мероприятий, которые позволят согласовать проектную документацию, и получить разрешение на строительство. В 2017 году мы вступим в активную фазу строительства.
— Как вы оцениваете работу казахстанского дивизиона Русской медной компании?
— Государственная поддержка там действительно чувствуется, даже если вспомнить кризис 2008 года. В то время мы только начали строить вторую фабрику, и было принято решение законсервировать проект. А губернатор Актюбинской области сказал, что правительство предоставит любую поддержку, лишь бы не останавливалось производство и не сокращали людей. В результате мы были освобождены от различных проверок, освобождены от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, правда, мы отказались от финансовой поддержки.
— Какой объем инвестиций вы запланировали на 2017 год и в России, и в Казахстане?
— Если говорить о Казахстане, то там за 2016 год нами потрачено около 100 млн долл. США. Примерно такой же объем инвестиций планируется на 2017 год.
То, что касается российских активов, то на 2017 год планируются инвестиции в объеме около 100 млрд руб. По соглашению с банками доля собственных средств компании здесь достигает 15-20%.
— Сколько рабочих мест РМК создаст в ближайшие 2-3 года?
— Томинский ГОК добавит 1,2 тыс. рабочих мест. Увеличение Михеевского ГОКа позволит создать еще 300 рабочих мест.
— Какие значимые события в жизни компании произошли в этом году?
— За короткий период времени в жизни нашей компании произошло большое количество замечательных событий. Например, продвижение нашего большого проекта по развитию Томинского ГОКа. В июле этого года, когда проходил Иннопром-2016, был завершен независимый экологический аудит, который инициировал губернатор Челябинской области. Этому аудиту была дана положительная оценка с рекомендациями, которые мы стремимся выполнить. К этим рекомендациям относится отказ от гидрометаллургического производства.
Для нас это социально-экологический проект, который мы решили осуществить для того, чтобы показать, как можно развивать промышленность и использовать продукты промышленности для рекультивации, для ликвидации техногенных месторождений, которые нам достались по наследству от Советского Союза.
— Коркинский разрез — это проект сотрудничества РМК и Челябинской угольной компании. Расскажите об этом проекте подробнее.
— Угольный разрез разрабатывается с 1939 года. Глубина разреза 540 метров. На сегодняшний день там ведется добыча угля. Лицензия у Челябинской угольной компании заканчивается в январе 2018 года, в результате чего разрез перестанет разрабатываться и прекратится поставка угля. Но остается проблема: сейчас там присутствует восемь очагов эндогенных пожаров, которые необходимо тушить. В противном случае будут определенные экологические последствия для южно-уральской столицы.
Помимо этого, встает социальный вопрос по трудоустройству сотрудников разреза. На данный момент там работает 500 специалистов, которых необходимо трудоустроить. При реализации этого проекта компания РМК решает и экологическую, и социальную проблему. Всех сотрудников мы трудоустраиваем — они будут работать на Томинском ГОКе.
Также предусмотрена программа переобучения сотрудников. Хочется высказать признательность губернатору Челябинской области за то, что он издал указ о создании рабочей группы, в которую входят все ведомственные министерства с привлечением Минэнерго РФ, Минпромторга РФ, Росприроднадзора, для курирования и продвижения «дорожной карты» по реализации проекта рекультивации Коркинского разреза с использованием песков Томинского ГОКа.
На сегодняшний день нами согласована эта «карта» с подробным описанием всех мероприятий, которые будут продвигаться до середины 2019 года, то есть в 2019 году мы должны этот комплекс запустить.
— Рекультивация Коркинского разреза приведет к удорожанию проекта?
— Безусловно. Мы оцениваем удорожание примерно на 3 млрд рублей.
— Ранее появлялись сообщения о том, что при проведении рекультивации Коркинского разреза компания РМК войдет в капитал Челябинской угольной компании. Насколько правдивы эти сообщения?
— Мы достигли соглашения по этому вопросу и сейчас входим в акционерный капитал Челябинской угольной компании. Это позволит нам более эффективно управлять продвижением проекта.
— Ранее вы заявляли о том, что у вас амбициозные планы по развитию производства и сокращению разницы между РМК и вашими коллегами по рынку. Насколько сократится разница и за какой период времени?
— Если говорить по компании, то самый экологически внимательный объект с нашей стороны — это «Карабашмедь». Мы работаем там с 2004 года. Нами там проведена полная реконструкция медеплавильного комплекса, в частности, мы заменили шахтные печи, а также построили сталекислотный цех. Если сравнивать статистику выбросов советского периода и сегодняшнего дня, можно сказать о том, что объем выбросов сократился в 30 раз. Также мы увеличили производительность завода в три раза.
Сумма инвестиций внушающая. В частности, более 3 млрд рублей было направлено на реконструкцию, из которых на сегодняшний день потрачен 1 млрд рублей. В декабре 2016 года мы запускам цех по очистке промстоков. У нас закуплена часть оборудования, которое мы будем монтировать в конце 2017 — начале 2018 года.
— Во сколько сократится объем выбросов после реализации всех мероприятий?
— Объем выбросов сократится в разы. Мы будем работать во всех допустимых нормах, как современное европейское предприятие. Я думаю, что здесь трудно будет к чему-то придраться.
Кроме того, нужно отметить, что мы подписали соглашение с администрацией Карабашского муниципального образования о рекультивации хвостохранилища, которое находится на балансе города. Это тоже советское наследие, но для нас это лунные пейзажи, которые хотелось бы зачистить и убрать.
К концу 2017 года — началу 2018 мы увидим на «Карабашмеди» полностью обновленную газоочистную систему и рекультивированные поля.
— Объемы производства увеличатся?
— Сегодня наш выпуск составляет 110 тыс. тонн, и увеличение произойдет до 120 тыс. тонн.
— За счет чего росли показатели прибыли РМК в 2016 году?
— Мы увеличили объемы производства. В 2016 по сравнению с 2015 годом мы увеличили выпуск меди на 22%, выпуск меди в концентрате — на 3%, аффинированного золота — на 8%, выпуск серебра — на 14%. Это все в комплексе с курсовой разницей дало хорошие экономические показатели.
— Каковы прогнозы по стоимости меди на следующий год?
— Прогноз — дело неблагодарное, тем более что здесь очень много факторов, от которых зависит цена на медь, хотя в последнюю неделю мы видим мощный всплеск: цена на медь поднялась до 5,9 тыс. долл. США за тонну. Но мы считаем, что это ненадолго и связано со спекуляцией.
Тем не менее мы ожидаем дефицита и роста потребления меди. В 2015 году производство меди достигло 23 млн тонн, то есть каждый год производство растет, растет потребление.
Несмотря на то, что мы работаем с достаточно бедными рудами, мы внедряем новейшие технологии, оптимизируем свою себестоимость, и это позволяет конкурировать на рынке.
— Насколько вы планируете увеличить свою долю в мире?
— Экспорт у нас традиционно держится на уровне 90%. Эта цифра будет изменяться в зависимости от объема потребления на внутреннем рынке. А это, в свою очередь, зависит от развития промышленности, гражданского строительства.
— Как вы оцениваете возможность возрождения кабельных заводов?
— Мы очень высоко оцениваем эту возможность. Если мы на проектах до 2011-2012 года 50% кабельной продукции покупали за рубежом, потому что отечественный продукт не соответствовал требованиям, то на проекте Михеевского ГОКа в 2013 году 100% кабельной продукции было закуплено в России. Мы сейчас не ставим себе задачу покупать кабельную продукцию за рубежом.
— Какие основные инвестиционные проекты на следующий год?
— Мы получили дополнительную сырьевую базу на Михеевском ГОКе, так как разведали глубокие горизонты. Сегодня по этому проекту мы готовимся к защите в государственном комитете по запасам.
Кроме того, мы планируем увеличить обогатительную фабрику Михеевского ГОКа. Мы должны пройти весь ряд мероприятий, которые позволят согласовать проектную документацию, и получить разрешение на строительство. В 2017 году мы вступим в активную фазу строительства.
— Как вы оцениваете работу казахстанского дивизиона Русской медной компании?
— Государственная поддержка там действительно чувствуется, даже если вспомнить кризис 2008 года. В то время мы только начали строить вторую фабрику, и было принято решение законсервировать проект. А губернатор Актюбинской области сказал, что правительство предоставит любую поддержку, лишь бы не останавливалось производство и не сокращали людей. В результате мы были освобождены от различных проверок, освобождены от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, правда, мы отказались от финансовой поддержки.
— Какой объем инвестиций вы запланировали на 2017 год и в России, и в Казахстане?
— Если говорить о Казахстане, то там за 2016 год нами потрачено около 100 млн долл. США. Примерно такой же объем инвестиций планируется на 2017 год.
То, что касается российских активов, то на 2017 год планируются инвестиции в объеме около 100 млрд руб. По соглашению с банками доля собственных средств компании здесь достигает 15-20%.
— Сколько рабочих мест РМК создаст в ближайшие 2-3 года?
— Томинский ГОК добавит 1,2 тыс. рабочих мест. Увеличение Михеевского ГОКа позволит создать еще 300 рабочих мест.
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