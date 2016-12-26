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В команде Дональда Трампа спрогнозировали отмену 70% указов Барака Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить 60% или 70% указов, принятых действующим президентом Бараком Обамой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление соратника Дональда Трампа, бывшего спикера Конгресса США Ньюта Гингрича.



Последние указы действующего лидера государства Гингрич охарактеризовал как «отчаянное безумие» и сравнил их с «куклой, из которой выпустили воздух, и она все сдувается и сдувается». По его словам, Д.Трамп с помощью «умных юристов» отменит даже те распоряжения Д.Обамы, которые не подлежат пересмотру.



Он также заявил, что Д.Трамп попробует наладить контакт с представителями Демократической партии, чтобы увеличить число своих сторонников в Сенате.



Официальное вступление Д.Трампа в должность состоится 20 января 2017 года.

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