Новости дня

В Екатеринбурге на четыре месяца закроют движение по улице Красноармейской

26 декабрь 2016 (09:21)

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. В Екатеринбурге АО «Газмонтаж» закроет движение транспорта по улице Красноармейской от дома № 8 до улицы Малышева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения, связанные со строительством сети теплоснабжения, продлятся с 17 января по 29 мая 2017 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...