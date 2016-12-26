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В Екатеринбурге на четыре месяца закроют движение по улице Красноармейской

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. В Екатеринбурге АО «Газмонтаж» закроет движение транспорта по улице Красноармейской от дома № 8 до улицы Малышева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Ограничения, связанные со строительством сети теплоснабжения, продлятся с 17 января по 29 мая 2017 года.

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