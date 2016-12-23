Новиков и Шилиманов арестованы по делу «Бухты Квинс»

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение о мере пресечения двоим фигурантам уголовного дела, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс». Бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов был взят под стражу на два месяца, а руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова отправили под домашний арест.В ходе судебного заседания защита Шилиманова ходатайствовала об изменении меры пресечения (на домашний арест), мотивируя это тем, что обвиняемый исправно приходит на допросы к следователю, воспитывает малолетнего ребенка и помогает престарелой матери. Несмотря на это, суд вынес решение об аресте обвиняемого на два месяца. Под стражей М. Шилиманов останется до 18 февраля 2017 года.Его компаньон — известный исполнитель шансона, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков — был отправлен под домашний арест. До вынесения решения он заявил, что его оклеветали и пайщики кооператива, и другие обвиняемые.«Я никогда не был членом ПЖСК «Бухта Квинс», отдал землю бесплатно людям, которые четыре года продолжают клеветническую кампанию в отношении меня. Я порядочный человек, никуда не скрывался и ничего не украл и не имею оснований признавать обвинения следствия. Я помогал пайщикам все эти четыре года. На те деньги, которые были собраны, ничего построить невозможно. Члены кооператива заблуждаются, что, посадив меня под домашний арест, расстреляв меня, они получат свои квартиры: они их не получат», — сообщил А. Новиков.Напомним, строительство поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье Александра Новикова. М. Шилиманов выступал бизнес-партнером А. Новикова в данном проекте. Еще в 2011-2012 годах 65 семей пайщиков жилищно-строительного кооператива, вложившие в совокупности более 140 млн руб., должны были получить жилье, однако ждут этого до сих пор.«В 2012 году стройка была приостановлена. Первая секция на сегодняшний день стоит под крышей, есть окна и двери. Во втором доме выстроены стены до третьего этажа. Все это уже в течение четырех лет разрушается», — рассказала лидер инициативной группы пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова.После многочисленных протестных акций пайщиков и их обращений в различные инстанции 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников ПЖСК «Бухта Квинс».По версии следствия, в период с 2010 года по 2012 год М. Шилиманов в качестве одного из руководителей жилищного кооператива в составе организованной преступной группы совершил хищение денежных средств в размере 41 млн руб. По итогам проведенного расследования ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».Александр Новиков обвиняется по этой же статье. Он подозревается в хищении 36 млн руб. Адвокаты барда заявили в суде, что эта сумма является необоснованной, поскольку объем и стоимость выполненных работ не определены. Отметим, что максимальная санкция по части 4 статьи 159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.УрБК будет следить за развитием событий.