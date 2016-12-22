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«Омсктрансмаш» получил право аттестации оборудования для испытаний военной продукции
22 декабрь 2016 (09:56)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. Омский завод транспортного машиностроения (входит в ПАО «НПК «Уралвагонзавод») получил экспертное заключение, дающее право проводить аттестацию испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В связи с этим начата подготовка к модернизации существующих стендов для испытаний изготавливаемых узлов и агрегатов на прочность, герметичность, воздействие повышенных температур и прочие показатели, а также имитации реальных условий эксплуатации в соответствии с современными требованиями государственных стандартов.
АО «Омсктрансмаш» стало первым предприятием в составе корпорации УВЗ, получившим такое разрешение, и 55-м в стране. Экспертное заключение государственного научного метрологического института в перспективе позволит заводу значительно экономить время и средства, затрачиваемые на привлечение сторонних специализированных организаций с целью проведения первичной аттестации оборудования.
Полученное заключение также позволяет проводить метрологическую экспертизу программ и методик аттестации нового испытательного оборудования, запускаемого в работу.
В связи с этим начата подготовка к модернизации существующих стендов для испытаний изготавливаемых узлов и агрегатов на прочность, герметичность, воздействие повышенных температур и прочие показатели, а также имитации реальных условий эксплуатации в соответствии с современными требованиями государственных стандартов.
АО «Омсктрансмаш» стало первым предприятием в составе корпорации УВЗ, получившим такое разрешение, и 55-м в стране. Экспертное заключение государственного научного метрологического института в перспективе позволит заводу значительно экономить время и средства, затрачиваемые на привлечение сторонних специализированных организаций с целью проведения первичной аттестации оборудования.
Полученное заключение также позволяет проводить метрологическую экспертизу программ и методик аттестации нового испытательного оборудования, запускаемого в работу.
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