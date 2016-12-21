РМК: Карабаш приобретет новый облик

В Карабаше 21 декабря состоялось совещание, на котором губернатор Челябинской области Борис Дубровский ознакомился с концепцией стратегического развития города до 2021 года. Разработку представили председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин и глава Карабашского ГО Олег Буданов. Она включает строительство новых социальных объектов, малоэтажного микрорайона, коммерческой недвижимости, благоустройство досуговых и рекреационных зон, а также проведение капитальных работ по строительству и ремонту дорог и коммунальных сетей.Реализация этой концепции оценивается предварительно более чем в 3 млрд рублей: они будут выделяться РМК и правительством Челябинской области на условиях софинансирования. По словам разработчиков, основная задача — благоустройство Карабаша и формирование качественной среды для жизни и отдыха горожан.«Мы заботимся о том, чтобы везде, где присутствует Русская медная компания, неуклонно росло качество жизни людей. Своей задачей мы видим не только развитие самих производств, но и развитие тех территорий, где работаем. Карабаш для нас, пожалуй, один из самых больших и значимых социальных проектов. Здесь мы уже инвестировали и будем инвестировать миллиарды рублей в экологическую модернизацию производства, и теперь вместе с муниципалитетом работаем над тем, чтобы превратить Карабаш в удобный, современный, благоустроенный город», — отметил президент РМК Всеволод Левин.Одним из первых объектов обновленного Карабаша станет спорткомплекс «Металлург», строительство которого финансируется Русской медной компанией и ЗАО «Карабашмедь». Посетив строительную площадку будущего спорткомплекса, губернатор Челябинской области дал высокую оценку проекту и инициативам РМК по созданию комфортных условий для жизни в городе.Напомним, общая площадь спорткомплекса составит около 1 тыс. 500 кв. м. Объект будет включать универсальный зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тренажерный зал, комфортабельные раздевалки и кабинет врача, а также открытое поле для мини-футбола и теннисный корт. Объем инвестиций в этот проект составляет порядка 45 млн руб. Открытие спорткомплекса «Металлург» в Карабаше намечено на май 2017 года.Также концепция стратегического развития Карабаша подразумевает строительство современного торгово-развлекательного центра с кинотеатром и детским досуговым центром, кафе и ресторанами.«Необходимо сформировать в Карабаше современную цивилизованную и комфортную среду для проживания. Развитие города не должно отставать от развития ключевого предприятия — «Карабашмедь» Русской медной компании», — подчеркнул Борис Дубровский.Как отметил Олег Буданов, в Карабаше около 30 лет не строилось никаких социальных объектов, несмотря на многократные обращения и просьбы жителей. Поэтому реализация концепции стратегического развития города, реализуемая РМК и правительством Челябинской области, позволит действительно кардинально преобразить его.Следует отметить, что, по оценке Бориса Дубровского, сотрудничество РМК с Карабашем является одним из самых успешных примеров социального партнерства в регионе, на который стоит обратить внимание и другим промышленным группам.«Взяв в управление завод «Карабашмедь», Русская медная компания не просто сохранила для города столь важные рабочие места и обеспечила бесперебойные налоговые поступления, но и взяла на себя роль стратегического социального партнера — компания инвестирует значительные средства в реализацию экологических инициатив, занимается строительством важных объектов социальной инфраструктуры», — отметил губернатор.