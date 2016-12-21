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Прокуратура опротестовала в суде указ губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил в суд административно-исковое заявление с требованием признать недействующим со дня принятия ряд положений указа губернатора Евгения Куйвашева от 8 ноября 2016 года «Об организации деятельности правительства Свердловской области», а также ряда положений временного регламента регионального правительства.



Как сообщили УрБК в пресс-службе областной прокуратуры, полномочия губернатора по деятельности правительства определены в статье 18 закона «О правительстве Свердловской области». Данная норма не содержит полномочий губернатора по утверждению регламента правительства. Регламент должен утверждаться правовым актом правительства, а не высшего должностного лица региона. Поэтому прокуратура полагает, что пункт 1 указа был принят за пределами компетенции губернатора.



Кроме того, пункт 2 указа говорит о том, что организация деятельности правительства осуществляется в соответствии с поручениями губернатора и его первых замов. Однако полномочия губернатора определены в той же статье 18 закона «О правительстве Свердловской области», согласно этой статье правительство не обязано выполнять все поручения губернатора. Также первые замы губернатора имеют право давать поручения правительству не по всем вопросам.



Пунктом 4 указа отменено постановление правительства о старом регламенте его работы. Между тем полномочия губернатора определены Уставом региона, согласно ему глава области не наделен правом отмены или приостановки действия нормативно-правовых актов, которые принимает правительство. По мнению прокуратуры, здесь губернатор также вышел за пределы компетенции.



Кроме того, сам временный регламент содержит нормы, которые противоречат действующему областному законодательству. В частности, пункт 1 предусматривает рассмотрение вопросов без созыва заседания правительства. Вместе с тем закон «О правительстве Свердловской области» предусматривает обязательное проведение заседаний.



Также противоречит законодательству пункт 9 временного регламента. Он предусматривает правомочность заседания правительства, если на нем присутствует простое большинство его членов. Но согласно действующему областному законодательству, заседание правительства правомочно, если на нем присутствует две трети его членов.



Прежде чем направить данный протест в суд, с ним ознакомили администрацию губернатора региона, добавили в пресс-службе облпрокуратуры.

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