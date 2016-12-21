Новости дня

НПК «Уралвагонзавод» успешно выполнила гособоронзаказ

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. ПАО «НПК «Уралвагонзавод» успешно справилось с гособоронзаказом. В текущем году корпорация выполняла свыше 90 государственных контрактов, более 70% из них — долгосрочные.



Как сообщает пресс-служба холдинга, в 2016 году в интересах Министерства обороны РФ предприятиями УВЗ проведено более 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставлено в войска свыше 1,2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.



В целях поддержания высокого уровня боеготовности воинских частей России специалистами предприятий НПК проведено сервисное обслуживание более 800 единиц техники непосредственно в войсках.



Кроме того, в 2016 году корпорация УВЗ поставила на производство 7 образцов вооружения. Это прежде всего танк Т-72Б3 глубокой модернизации с более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем.



Впервые начали производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции, не имеющей мировых аналогов, освоена модернизация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.



«На протяжении последних шести лет УВЗ своевременно выполняет государственный оборонный заказ, а по некоторой номенклатуре — досрочно. Корпорация вносит значительный вклад в реализацию плана Вооруженных Сил Российской Федерации по обеспечению воинских частей и подразделений современным вооружением», — сказано в сообщении.



Основным залогом успешного достижения таких показателей стала организация тесного сотрудничества и взаимодействия с руководством Министерства обороны России по ключевым стратегически важным проблемам государственного оборонного заказа. Заключение долгосрочных государственных контрактов и повышение уровня их авансирования позволило реализовать принцип перспективного планирования производства на ближайшую и среднесрочную перспективу, оптимизировать финансовые ресурсы и затраты, добиться необходимого результата.



Самоотверженный труд тысяч рабочих и служащих, инженеров и конструкторов, руководителей всех уровней позволил в 2016 году реализовать все намеченные планы и задачи.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: