Кризис

Cтоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга снизилась на 3,7%

С начала года стоимость жилья в городе опустилась на 3,7%, а по сравнению с максимальными показателями середины февраля 2015 года — на 11,2%. Об этом сообщает пресс-служба Уральской палаты недвижимости (УПН).



На 19 декабря 2016 года средняя цена предложения 1 кв. м. общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 68 тыс. 131 руб.



Несмотря на традиционное снижение к концу года, количество выставляемых на продажу квартир остается высоким. Сегодня здесь представлены 10,2 тыс. квартир и 1,7 тыс. комнат в коммуналках. В городах-спутниках продается еще около 900 объектов. Сроки экспозиции при этом сохраняются в пределах 4,5-5 месяцев.



Что касается краткосрочных корректировок в отдельных сегментах рынка, то за последние четыре недели наибольшее снижение показателя среди различных территорий фиксировалось в центре. Здесь стоимость жилья упала на 0,7% и составила в среднем 94 тыс. 962 руб. за кв. м. Квартиры в первом, втором и третьем поясах изменились в цене только на 0,1-0,2%. Жилье в приближенных к центру спальных районах предлагается по 72 тыс. 862 руб. за кв. м., во втором поясе — по 62 тыс. 387 руб. за кв. м., а в третьем — по 57 тыс. 184 руб. за кв. м. В четвертом поясе этот показатель снизился более существенно — на 0,4%. Стоимость квартир в самых отдаленных районах опустилась до 48 тыс. 238 руб. за кв. м.



Из различных типов объектов наиболее существенное снижение показателей в последнее время наблюдалось у «пентагонов» и «спецпроектов». Такие объекты подешевели на 0,5-0,6%. В девятиэтажных панельных домах «брежневского» периода постройки 1 кв. м. предлагают по 60 тыс. 938 руб., а современное жилье — по 76 тыс. 975 руб. за кв. м. «Хрущевки» и квартиры «улучшенной планировки» потеряли в цене 0,2-0,3%. Типовые квартиры 60-70-х годов сегодня продаются по 60 тыс. 580 руб. за кв. м., а «улучшенки» — по 64 тыс. 686 руб. за кв. м. Практически не изменились цены на «полнометражки». Их показатель подрос на 0,1%. Теперь «сталинки» можно купить по 58 тыс. 927 руб. за кв. м. Положительная динамика отмечалась также в сегменте «брежневок». Их стоимость выросла весьма существенно, на 0,6%, и достигла отметки 59 тыс. 414 руб. за кв. м.



Среди объектов различных размеров снижение показателей фиксировалось у трехкомнатных и многокомнатных квартир. Их стоимость опустилась на 0,3-0,4%. «Трешки» теперь предлагают по 66 тыс. 386 руб. за кв. м., а квартиры с четырьмя и более комнатами — по 69 тыс. 650 руб. за кв. м. Однокомнатные и двухкомнатные объекты в цене не изменились. Показатели для этих сегментов составляют сегодня 73 тыс. 240 руб. за кв. м. и 67 тыс. 096 руб. за кв. м. соответственно. В коммуналках 1 кв. м. жилой площади обойдется сегодня покупателю в среднем в 65 тыс. 661 руб. Это на 1,2% дешевле, чем четыре недели назад.

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