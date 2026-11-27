В Свердловской области под руководством губернатора Дениса Паслера реализуются мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в муниципалитетах. Приоритетными направлениями остаются модернизация первичного звена здравоохранения, обеспечение жильем детей‑сирот и строительство спортивных объектов. Работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональных программ, находящихся на контроле главы региона.

В селе Глинском Режевского муниципального округа после капитального ремонта начало работу отделение общей врачебной практики. Двухэтажное здание 1984 года постройки обновлено по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Медицинскую помощь здесь получают более 9,5 тыс. человек. Строители заменили кровлю, окна и двери, переложили инженерные сети. В обновленное здание вернулась общая врачебная практика с процедурным и физиотерапевтическим кабинетами.

Как отметил исполняющий обязанности главного врача Режевской ЦРБ Сергей Райский, результат превзошел ожидания: создано современное, безопасное и комфортное пространство для пациентов и персонала.

Денис Паслер ранее сообщал, что в 2025–2026 годах за счет областного бюджета капитально отремонтировали 86 отделений общей врачебной практики, фельдшерско‑акушерских пунктов и поликлиник. В Режевском округе также установлены 10 модульных ФАПов, отремонтировано отделение в поселке Озерном, работает мобильный ФАП для малых сел. В планах — установка модульного пункта в Арамашке и ремонт еще трех отделений.

Параллельно в регионе продолжается обеспечение жильем детей‑сирот. В новом многоквартирном доме в Сухом Логу квартиры получили 20 человек. В Нижнем Тагиле ключи от квартир в новом десятиэтажном доме на улице Свердлова получили 140 детей‑сирот. На строительство Фонд жилищного строительства Свердловской области направил 370,3 млн руб. Общая площадь квартир — 4,5 тыс. кв. м, выполнена чистовая отделка, установлены натяжные потолки, ламинат, кухни с электрическими плитами. Дом оснащен автономной котельной, на придомовой территории обустроены детские и спортивные площадки. В ноябре 2025 года ключи в двух других новостройках Нижнего Тагила получили еще 160 детей‑сирот. Таким образом, за два этапа жилье предоставлено 300 представителям этой категории.

По данным региональных властей, в 2025 году Свердловская область обеспечила жильем 1 тыс. 818 детей‑сирот — рекордный показатель за 12 лет. Из них 1 тыс. 404 человека получили квартиры по договорам найма специализированных жилых помещений, еще 414 — жилищные сертификаты. На эти цели из областного и федерального бюджетов направлено более 25 млрд руб. В 2026 году регион планирует сохранить темпы. Денис Паслер держит этот вопрос на личном контроле, подчеркивая, что обеспечение жильем детей‑сирот остается одним из приоритетов социальной политики.

В трех городах области продолжается строительство спортивных объектов. В Камышлове возводят физкультурно‑оздоровительный комплекс площадью около 2,2 тыс. кв. м на 60 человек. В здании предусмотрены универсальный игровой зал, тренажерный зал и зал общей физической подготовки. В октябре строители приступили к отделочным работам, поставки инженерного оборудования уже стартовали. Завершить строительство планируется летом 2027 года.

В Первоуральске продолжается строительство ледовой арены «Уральский трубник» на 5 тыс. зрителей. По состоянию на июль 2026 года готовность объекта составляла 36 %. Проект предусматривает игровое поле 115 на 70 м для хоккея с мячом и футбола, многофункциональный зал и открытые площадки. В Дегтярске проект физкультурно‑оздоровительного комплекса «Горняк» получил положительное заключение госэкспертизы. Двухэтажное здание площадью более 2,2 тыс. кв. м разместится рядом со стадионом. На прилегающей территории предусмотрены футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, зона воркаута.

Как отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, объект находится под особым контролем губернатора Дениса Паслера. Завершить строительство ФОКа планируется к концу 2027 года.