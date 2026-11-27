УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Крупнейший производитель хромовых соединений и одно из ключевых предприятий Свердловской области АО «Хромпик» (входит в ГК «Полипласт») объяснил причину задержек в выплате заработной платы сотрудникам.

В пресс-службе компании сообщили, что завод столкнулся с проблемами при отгрузке продукции конечному потребителю. На фоне этого на предприятии возникла задержка выплат заработной платы персоналу.

В компании ее называют временной и утверждают, что расчеты с сотрудниками уже производятся, а начисления осуществляются с учетом положенной по закону денежной компенсации за каждый день просрочки.

«Сегодня в связи со сложившимися непростыми рыночными факторами и внешними логистическими трудностями имеются временные проблемы с отгрузкой товара конечному потребителю. Это привело к перестройке внутренних производственных процессов и их оптимизации с целью сохранения стабильной работы предприятия на период решения логистического вопроса», — говорится в заявлении АО «Хромпик».

Примечательно, что несмотря на возникшие трудности, у предприятия есть средства на поддержку спорта. Из заявления компании следует, что АО «Хромпик» решило не отказываться от содержания городских спортивных объектов, а также поддержки профессионального детского и взрослого спорта.

При этом финансовые показатели компании росли последние несколько лет. По итогам 2025 года объем отгрузки составил порядка 55,1 млрд руб. — в 2,5 раза больше, чем в 2024 году, а за 9 месяцев 2026 года — 33,7 млрд руб.