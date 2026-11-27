УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. В 28 муниципалитетах Свердловской области в этом году реализовали 73 проекта благоустройства, которые предложили жители. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера.

Среди предложенных жителями проектов: детские площадки, летний кинотеатр, образовательные пространства и туристические маршруты. Каждая такая инициатива реализуется за счет средств регионального и муниципального бюджетов, также участвуют местный бизнес и жители. При этом доля регионального финансирования составляет до 70%, на проект может быть направлено до 5 млн руб.

«Механизм инициативного бюджетирования в Свердловской области мы задействуем ежегодно: жители про него уже знают, видят результаты и с большим желанием участвуют. Они выходят с идеями, как благоустроить то или иное пространство, и вместе мы создаем новые места для отдыха в наших городах и селах», — сообщил Д. Паслер.

Сейчас идет отбор инициатив для реализации в следующем году: жители 67 муниципалитетов представили 190 проектов, лучшие из которых будут выполнены в 2027. С 2017 года в Свердловской области поддержку получили более 500 проектов, которые в результате стали комфортными, интересными и востребованными общественными пространствами.