УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. В Екатеринбурге суд приостановил работу пекарни «Фамильная пекарня» на ул. Стахановская, 34, из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере техрегулирования.

Проверили пекарню (ИП Шаламова С. В.) специалисты Северного екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, специалисты выявили, что планировка помещений пекарни не обеспечивает поточность технологических операций и не исключает пересечение потоков сырья и готовой продукции.

«Не разработаны и не внедрены процедуры на основе принципов ХАССП, к работе допущены сотрудники, не прошедшие обязательные предварительные медосмотры и вакцинацию, не проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции, умывальник для мытья рук не оборудован средствами для мытья и устройствами для сушки рук, продукция на хранении не сопровождается информацией об условиях хранения и сроках годности и другие нарушения», — рассказали в пресс-службе.

По решению Орджоникидзевского районного суда деятельность пекарни была приостановлена на 30 суток.