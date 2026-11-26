УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. Бизнес-семинар «Расширение рынков сбыта. Как стать поставщиком крупнейших заказчиков» прошел 25 ноября в Екатеринбурге с участием свыше 120 представителей малого и среднего бизнеса Свердловской области и семи крупнейших компаний-заказчиков страны. На площадке креативного кластера «Домна» прошло 80 целевых переговоров.

Семинар организован для содействия свердловским поставщикам товаров и услуг в интеграции в крупные проекты федерального уровня, сообщили в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). На мероприятии выступили руководители и эксперты по закупочным направлениям госкорпораций «ВЭБ.РФ» «Автодор», «Роскосмос», Группы «РЖД», «ИНТЕР РАО», «Аэрофлот» и Транснефть и двух крупнейших площадок электронных торгов: ТЭК-Торг и Специализированная площадка ГосОборонЗаказ. Консолидированный объем заключенных контрактов указанных компаний в 2025 году, согласно открытым данным, составил более 2 трлн руб.

«Встреча с крупнейшими заказчиками — значимое событие для малого бизнеса региона, которое мы проводим ежегодно. Рынок контрактов по 223-ФЗ у всех крупнейших компаний в прошлом году составил 9,55 трлн руб. На семинаре участники подробно разобрали, как попасть на этот огромный рынок и начать выигрывать контракты. Для компаний было организовано 80 прямых переговоров. В ряде случаев есть обоюдный интерес к сотрудничеству», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин напомнил, что Свердловская область входит в топ-5 регионов по объему закупок у малого и среднего бизнеса. «По поручению губернатора Дениса Паслера мы системно работаем над расширением возможностей МСП по включению в крупные проекты. Это стратегически важная задача на всех уровнях. В 2025 году запланированный объем закупок заказчиков Свердловской области у субъектов МСП увеличился почти в 1,5 раза», — рассказал Д. Ионин.

Стратегия развития ВЭБ.РФ до 2030 года предусматривает расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам в приоритетных отраслях. По итогам 2025 года доля заявок от субъектов МСП в общем объеме поступивших заявок на закупочные процедуры ВЭБ.РФ составила 65%, а доля закупок у субъектов МСП в совокупном годовом объеме достигла 48,98%.

«Санкционные ограничения открывают уникальные возможности для роста российских поставщиков. Освободившиеся ниши, которые ранее занимали иностранные компании, сегодня ждут новых производителей. Взаимодействие регионов, малого и среднего бизнеса и крупнейших государственных заказчиков создает условия для развития отечественных предприятий и выстраивания долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества», — сообщил директор блока «Закон и право – опора бизнеса» Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Дмитрий Гришанов.

Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».