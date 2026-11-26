УрБК, Москва, 26.11.2026. По итогам III квартала 2026 года объем регионального рекламного рынка сократился на 3% и составил около 90 млрд руб. (без учета Москвы) в пяти основных сегментах: видео, аудио, издательский бизнес, интернет-сервисы и OOH.

При этом в целом по стране рекламный рынокдостиг 720–725 млрд руб., что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основной объем рынка приходится на интернет-сервисы и видеосегмент. Такие данные 25 ноября предоставили «Известиям» в Совете экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Сегмент интернет-рекламы по итогам января-сентября оценивается в 391–393 млрд руб., что на 9% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Траты на видеорекламу составили 213–215 млрд рублей — это на 3% больше, чем годом ранее. На рекламу Out-of-Home (OOH) приходится 85–86 млрд руб. (в том числе 72–73 млрд руб. составляет наружная реклама) — это на 9% больше год к году.

В нескольких сегментах аналитики зафиксировали падение показателей. На издательский бизнес пришлось 15,4–15,6 млрд руб., что на 5% меньше, чем годом ранее. При этом digital-направление оценивается в 13,4–13,5 млрд руб. (–4%), а пресса — в 2–2,1 млрд руб. (–14%). Сегмент аудиорекламы, куда включено радио, составил 16,9–17,1 млрд руб. (–4%).

Эксперты констатируют, что на данный момент в разных сегментах рекламной индустрии действуют разнонаправленные тренды. В одних из них динамика очень высокая (например, в подсегментах онлайн-видео и цифровой наружной рекламы), в других динамика падения может составлять уже двузначные числа.

По итогам 2025 года Екатеринбург занял второе место среди 15 крупнейших городов-миллионников (за исключением Москвы) по объему рекламного рынка. В целом по стране в 2025 году российский рекламный рынок снизился на 8,5% по сравнению с успешным 2024 годом, достигнув 980 млрд руб. Основной причиной замедления стало снижение экономической динамики в стране.