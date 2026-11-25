УрБК, Екатеринбург, 25.11.2026. В Свердловской области квартиры получили 230 детей-сирот из трех муниципалитетов. Об этом сообщил департамент информполитики региона.

Жилье предоставили 210 жителям Нижнего Тагила и 20 человек из Сухого Лога и Богдановича. Квартиры выдали в ходе реализации государственной программы.

«Собственное жилье — это фундамент для стабильной жизни. С начала года новые квартиры получили более 850 ребят. Сейчас в регионе строят 14 многоквартирных домов для льготников», — сказал Денис Паслер.

На возведение объектов Фонд жилищного строительства Свердловской области направил около 695 млн руб. В Нижнем Тагиле возвели десятиэтажный дом на улице Булата Окуджавы. Площадь 210 квартир составила 6,8 тыс. кв. м. Объем инвестиций достиг почти 627,23 млн руб.

Здание отличается высокой теплозащитой. Жилье сдали с чистовой отделкой. В квартирах смонтировали натяжные потолки и ламинат. На кухнях установили электроплиты. В Сухом Логу новоселье отметили 20 человек. Для них построили трехэтажный дом площадью 672,3 кв. м. Фонд направил на объект 67,6 млн руб. Квартиры полностью готовы к проживанию.

В шаговой доступности находятся детские сады, школы и больница. Реализация программы продолжается. В Нижнем Тагиле строят еще один дом. Сдачу запланировали на 2027 год. Квартиры там получат не менее 135 человек. До конца года планируется обеспечить жильем 392 детей-сирот из Екатеринбурга.