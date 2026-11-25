УрБК, Москва, 25.11.2026. В 2027 году в производственном календаре россиян будет семь коротких рабочих недель. Об этом 25 ноября сообщила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

В 2026 году было шесть коротких недель. «Если сравнивать с 2026 годом, количество рабочих и выходных совпадает, однако в следующем году нас ждет на одну больше укороченных недель по три-четыре дня», — пояснила Э. Кавшар в беседе с РИА Новости.

Приближающиеся новогодние каникулы продлятся в стране 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Поскольку 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, эти выходные перенесут на 5 ноября и 31 декабря 2027 года соответственно.

Соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте проектов нормативно-правовых актов.