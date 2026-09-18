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В России новогодние праздники продлятся 11 дней в 2027 году

УрБК, Москва, 18.09.2026. Правительство России утвердило праздничные и выходные дни в 2027 году. Соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Поскольку 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, эти выходные перенесут на 5 ноября и 31 декабря 2027 года соответственно.

Кроме того, выходной с субботы, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. В результате в 2027 году россиян ждут несколько длинных праздничных периодов: 21–23 февраля, 6–8 марта, 1–3 мая, 8–10 мая, 12–14 июня и 4–7 ноября. В общей сложности в 2027 году будет 247 рабочих дней.

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Изображение с сайта минтруда
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