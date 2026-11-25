УрБК, Москва, 25.11.2026. Государственная дума распространила торговый сбор на кафе, рестораны и предприятия бытовых услуг. Соответствующий закон опубликован на сайте законопроектов Госдумы и вступит в силу с 1 апреля 2027 года.

Под сбор попадают услуги общепита и бытовые услуги, оказываемые через объекты как с залом обслуживания посетителей, так и без него. Конкретные виды бытовых услуг установят муниципалитеты, а в городах федерального значения — их законы.

От сбора освобождаются индивидуальные предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, и организации и ИП, которые торгуют или оказывают услуги на территории розничных рынков. Сейчас от сбора освобождены только применяющие патентную систему и единый сельскохозяйственный налог.

Плательщики упрощенной системы налогообложения (УСН) с объектом «доходы минус расходы» получат право уменьшать налог на сумму торгового сбора, но только в части налога, превышающей 1% доходов. Сам сбор при этом исключается из расходов. Сейчас уменьшать налог на сумму торгового сбора могут только плательщики УСН с объектом «доходы».

Плательщики автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) с объектом «доходы минус расходы» тоже вправе уменьшить налог на сумму торгового сбора, но только в части налога, превышающей 3% доходов. Сам сбор при этом не будет учитываться в расходах. Сейчас такое право есть только у плательщиков АУСН с объектом «доходы».

Уменьшить налог на сумму сбора нельзя, если налогоплательщик не подал уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.

Право плательщиков УСН с объектом «доходы минус расходы» уменьшать налог на сумму сбора вступит в силу с 1 января 2028 года. Норма для АУСН вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

До сих пор сбор в РФ касался только торговли в нескольких крупных городах, а фактически его взимали лишь в Москве.