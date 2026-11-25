УрБК, Екатеринбург, 25.11.2026. Прямая линия с губернатором Свердловской области Денисом Паслером состоится 1 декабря в 15:00 в телевизионном и радиоэфире.Об этом губернатор сообщил в своем официальном канале «Макс».

«За три часа постараюсь ответить на максимальное количество ваших вопросов по важным для Среднего Урала темам. Задать свой вопрос можно уже сейчас на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Все обращения будут зафиксированы и обработаны специалистами», — сообщил Д. Паслер.

Трансляция будет запущена на телеканалах «Россия 24», ОблВ и «4 канал», а также на радиоволнах в эфире «Радио России» и «Вести FM». Посмотреть эфир можно в официальном аккаунте Д. Паслера в соцсети «ВКонтакте» и аккаунте регионального правительства.