УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Депутаты Екатеринбургской городской думы на заседании 24 ноября проголосовали за досрочное прекращение полномочий Виталия Чачина.

Основанием для этого решения послужил вступивший в законную силу приговор Свердловского областного суда, который 16 ноября отклонил апелляцию защиты, оставив в силе решение Верх-Исетского районного суда, признавшего В. Чачина виновным по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции с использованием служебного положения»). Наказание — штраф в 2,5 млн руб.

По данным следствия, для создания видимости конкуренции в муниципальных тендерах депутат организовал сговор между его подконтрольными строительными фирмами «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект». Таким образом ему удалось заключить шесть госконтрактов на сумму свыше 286 млн руб.

В. Чачин представлял в гордуме «Единую Россию» и был избран по одномандатному округу № 12. Вину он не признал и заявлял о намерении обжаловать приговор в кассационной инстанции. Однако по закону это не отменяет решения о лишении мандата: вступивший в силу обвинительный приговор является безусловным основанием для прекращения депутатских полномочий.