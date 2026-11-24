Депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина лишили мандата
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Депутаты Екатеринбургской городской думы на заседании 24 ноября проголосовали за досрочное прекращение полномочий Виталия Чачина.
Основанием для этого решения послужил вступивший в законную силу приговор Свердловского областного суда, который 16 ноября отклонил апелляцию защиты, оставив в силе решение Верх-Исетского районного суда, признавшего В. Чачина виновным по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции с использованием служебного положения»). Наказание — штраф в 2,5 млн руб.
По данным следствия, для создания видимости конкуренции в муниципальных тендерах депутат организовал сговор между его подконтрольными строительными фирмами «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект». Таким образом ему удалось заключить шесть госконтрактов на сумму свыше 286 млн руб.
В. Чачин представлял в гордуме «Единую Россию» и был избран по одномандатному округу № 12. Вину он не признал и заявлял о намерении обжаловать приговор в кассационной инстанции. Однако по закону это не отменяет решения о лишении мандата: вступивший в силу обвинительный приговор является безусловным основанием для прекращения депутатских полномочий.