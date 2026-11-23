УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер возложил на Ирину Снеткову исполнение обязанностей заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом региона. К работе в новой должности она приступит 24 ноября.

И. Снеткова будет исполнять обязанности до назначения на должность в установленном законодательством порядке. Согласно уставу региона, руководителя министерства по управлению государственным имуществом назначает губернатор с согласия депутатов Законодательного собрания Свердловской области.

Ирина Снеткова родилась в Свердловске. Окончила Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова по квалификации «инженер-экономист» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Карьеру в сфере управления государственным имуществом начала в 1993 году в Свердловском областном комитете по управлению государственным имуществом. С 1999 по 2004 год возглавляла отдел недвижимости территориального органа Минимущества России по Свердловской области.

Позднее работала на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе 15 лет занимала пост заместителя директора по недвижимости ООО «Феникс».

С 23 сентября 2025 года И. Снеткова занимала должность первого заместителя министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, где курировала вопросы землепользования и наружной рекламы.