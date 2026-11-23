УрБК, Магнитогорск, 23.11.2026. Новое двухуровневое развлекательное пространство «Траектория» открылось в Центре развлечений курортного комплекса «Притяжение» в Магнитогорске. Площадка объединила боулинг, игровые и спортивные зоны, а также ресторан, сообщили в пресс-службе комплекса.

На первом этаже разместили боулинг на шесть дорожек и ресторанную зону. На втором оборудовали площадки для игры в дартс, настольный футбол, аэрохоккей и шаффлборд, а также баскетбольный симулятор. Пространство рассчитано на индивидуальное и семейное посещение, встречи с друзьями, корпоративные мероприятия и праздники.

В день открытия для посетителей организовали семейные активности, анимационную программу и розыгрыш сертификатов. Центральным событием стал турнир по боулингу. Победу одержала команда хоккейного клуба «Металлург» в составе Егора Коробкина, Макара Хабарова, Кирилла Кадышева и Владислава Фирстова. Второе место заняла команда сотрудников профсоюзной организации группы ММК, третье — команда «Королевы спорта».

Открытие «Траектории» приурочили к пятилетию курорта «Притяжение». Инициатором и ключевым инвестором проекта выступает председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

Площадь круглогодичного парка-курорта составляет 400 га. Сейчас на его территории работают 24 крупных объекта, в том числе Центр развлечений с игровыми зонами для детей, подростков и взрослых, а также термальный комплекс. Кроме того, здесь расположен каскадный тематический светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины».

Для посетителей оборудованы маршруты для пеших и велосипедных прогулок общей протяженностью 40 км. На территории курорта высажено более 3 млн растений.