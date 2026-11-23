УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. Свердловский проект стал номинантом Российской национальной премии в сфере креативных индустрий 2026 года в номинации «Глобальная креаномика (при поддержке департамента культуры города Москвы)». Об этом сказано на сайте Премии.

В этой номинации регионы награждаются за укрепление и развитие международной кооперации в сфере креативных индустрий. Свердловскую область представил Международный фестиваль креативных индустрий, он занял четвертое место. Также номинантами премии стали Челябинская область (в номинации «Креативный регион»), а также Ханты-Мансийский автономный округ. Лауреатов наградят 1 декабря на церемонии в Московском концертном зале «Зарядье».

«Лонг-лист Премии этого года показывает, что креативные индустрии давно вышли за пределы столиц и отдельных отраслей. Мы видим сильные проекты в регионах и муниципалитетах, в промышленности и туризме, в работе с наследием и молодёжью. Каждый из них — пример того, как идеи приносят экономический и социальный результат», — отметила президент Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») Марина Монгуш.